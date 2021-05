Durante la diretta de l’Isola dei Famosi ieri venerdì 21 maggio Isolde Kostner ha fatto un discorso sulla ‘bellezza al naturale’: ecco la reazione di Ilary Blasi!

Ieri, venerdì 21 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Andrea Cerioli è il primo finalista di questa edizione del reality mentre Fariba e Miryea sono finite al televoto: chi riuscirà a conquistare la vittoria de l’Isola 2021? Ieri sera, tra giochi e prove, Isolde Kostner ha regalato ai telespettatori ed al pubblico in studio un bellissimo discorso in cui ha elogiato la bellezza naturale delle donne. La sportiva, ex sciatrice italiana, ha regalato bellissime parole in diretta su Canale 5: la reazione di Ilary Blasi è inaspettata! Vi sveliamo cosa è accaduto nel dettaglio.

Isola dei Famosi, Isolde Kostner parla del seno: la reazione di Ilary è inaspettata

Isolde Kostner, la naufraga de l’Isola dei Famosi, ieri, venerdì 21 maggio, ha regalato un bellissimo discorso sulle donne in diretta. Durante la puntata, la sportiva nel spiegare cosa vorrebbe che ricordassero di lei, una volta terminato il reality ha usato queste parole: “Mi avete chiesto cosa è importante che si ricordi di me dell’Isola. Vorrei che si ricordi la bellezza di una donna naturale. Abbiamo tutti davanti la figura della donna ideale, con la figura perfetta, il seno perfetto, i capelli perfetti. Vorrei dedicare questo a tutte le donne che non sono così. Siamo tutte belle, anche con il seno più piccolo, i capelli più corti e i fianchi più larghi. Ricordate che non dobbiamo essere tutte uguali”.

La conduttrice, probabilmente stanca per la lunga diretta, non è apparsa piuttosto colpita dal discorso della naufraga. Ilary ha commentato: “Ma è diventata Fariba?”. Ha continuato ad ascoltare la naufraga con un volto piuttosto stizzito.