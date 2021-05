Isola dei famosi, forte commozione in diretta per il naufrago: “Avrei voluto parlagli di più”.

L’Isola dei famosi, quest’anno, è condotto da Ilary Blasi, e come abbiamo avuto modo di appurare, è molto seguito; con i suoi due appuntamenti settimanali, il reality tiene incollati davanti alla televisione gli spettatori. Tutti gli occhi dei telespettatori sono puntati ovviamente sui naufraghi, che affrontano prove di grande forza e di abilità, per poter non solo assicurarsi un posto da leader, ma anche un po’ di cibo, come vincita della sfida.

Ieri sera, 21 maggio, c’è stata una nuova puntata, che ha visto anche l’annuncio del primo finalista. Durante la diretta, Awed si è trovato per qualche minuto protagonista. Infatti, è stato mandato in onda un video in cui parlava del suo papà, e il naufrago si è lasciato andare.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Isola dei famosi, emozionante momento: “Avrei voluto parlagli di più”

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è andata in onda ieri, venerdì 21 maggio; il reality è quasi giunto alla fine, dato che manca davvero poco. Durante la diretta, arrivato il momento delle nomination, quando è giunto Awed, è stato mandato in onda un video in cui il naufrago si è lasciato andare, parlando del suo rapporto con il padre.

“Sono trascorsi tanti giorni sull’isola, e se c’è un dubbio che mi pervade, è sapere l’opinione di mio padre su di me… nei suoi confronti mi sono sempre esposto poco, ho sempre parlato poco. Quando sono andato via di casa, la sua presenza mi è mancata tantissimo, e forse con il senno di poi, avrei voluto chiedere qualcosina in più, qualche consiglio in più al mio papà. Vorrei dirgli che per me è la persona più importante al mondo”.

Queste le parole del naufrago che, mentre era intento a guardare la clip mandata in onda, si è lasciato prendere dall’emozione, e si è fortemente commosso.