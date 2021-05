Isola dei famosi, Fariba Tehrani è salva con il 47% dei voti: arriva il commento di Giulia Salemi.

Ieri sera, venerdì 21 maggio, è andata in onda la nuova puntata de L’Isola dei famosi, il reality è giunto al secondo appuntamento settimanale. Siamo quasi alla fine di questa edizione, che tra alti e bassi ha proseguito la sua corsa.

Proprio durante la diretta di ieri, è stato annunciato il primo finalista, e ad occupare quel posto è stato Andrea Cerioli. Ma prima ancora, abbiamo avuto modo di scoprire il risultato del televoto che vedeva in sfida Fariba Tehrani, Rosaria Cannavò e Isolde Kostner. Ad uscire è stata Rosaria, mentre a salvarsi con un’alta percentuale Fariba, che ha ottenuto il 47% dei voti. E proprio a tal proposito, è arrivato il commento di Giulia Salemi.

Isola dei famosi, si salva al televoto Fariba: Giulia Salemi commenta

Una puntata scoppiettante, come lo sono state anche le altre, ma ancora di più quella appena terminata, perchè, come ormai è noto, siamo prossimi alla conclusione e proprio ieri, venerdì 21 maggio, è stato decretato il primo finalista. Ad arrivare direttamente in finale è stato Andrea Cerioli, che ha vinto al televoto, che lo vedeva in sfida con Angela Melillo e Isolde Kostner.

Ma prima ancora, Ilary Blasi ha svelato i risultati del televoto. In nomination erano presenti, Isolde Kostner, Rosaria Cannavò e Fariba Tehrani. A salvarsi con una percentuale maggiore è stata proprio la mamma di Giulia Salemi. Infatti, il pubblico l’ha premiata con il 47% dei voti; ricordiamo che, il televoto, prevedeva la domanda ‘Chi vuoi salvare’. Subito dopo l’aver appreso tale notizia, Giulia ha commentato con un particolare tweet, ricondiviso anche nelle sue storie: “Don’t touch Fariba.. 47% love you all”.

Ebbene, Giulia ha lasciato un commento, che esprime pienamente la gioia per sua madre, ma soprattutto la gioia che la donna sia stata salvata con ben il 47% dei voti.