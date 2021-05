Più seguito di Gianluca Vacchi e Mark Zuckerberg: chi è il famosissimo tiktoker italiano Khaby Lame e, soprattutto, quanto guadagna.

Sui social è diventato una vera celebrità: è l’italiano Khaby Lame, che su TikTok ha raggiunto quasi 54 milioni di follower e su Instagram più di 14 milioni. Si tratta di un fenomeno abbastanza raro sul web: a differenza dei suoi “colleghi” come il milionario Gianluca Vacchi, lui non presenta ricchezze e lusso.

Eppure, ciò non gli impedisce di ottenere un successo strepitoso sulla celebre piattaforma: evidentemente è proprio questa sua originalità a distinguerlo dagli altri e a farlo amare dal web. Avete mai visto il suo profilo? E’ molto particolare e vi sveliamo perché.

Khaby Lame, il suo profilo TikTok è pazzesco: quanto guadagna

Nato in Senegal il 9 marzo del 2000, Khaby ha solo 21 anni e vive in Italia, a Chivasso, in provincia di Torino. I suoi video sono amatissimi sia in Italia che all’estero, ma qual è la ricetta del suo successo? Diciamo che la sua forza sta proprio nel fare qualcosa controcorrente: la semplicità oggi sui social può risultare un’arma vincente.

In pratica, l'”inutilità” dei suoi video sono proprio il suo tratto distintivo. In essi spiega come fare qualcosa senza però utilizzare tecniche inutili.

Intervistato dal Corriere della Sera, Lame ha raccontato di essersi ritrovato disoccupato a causa del disastro economico dovuto al Covid-19. E’ stato questo che lo ha spinto a lanciarsi nell’avventura dei social. Essendo TikTok la piattaforma principale a cui si dedica, non è possibile sapere quanto guadagna. Inoltre, finora non ha pubblicizzato nessun prodotto almeno in modo evidente. Invece su Youtube si potrebbe fare un calcolo in base a iscritti e visualizzazioni, ma per ora Khaby non ha ancora pubblicato nessun video.

Una cosa è certa: di questo ragazzo così brillante sentiremo ancora parlare!