A Verissimo, Mahmood ha raccontato di essere stato vittima di bullismo alle scuole medie: l’episodio drammatico, cos’è successo.

Quella di quest’oggi, Sabato 22 Maggio, è stata una puntata di Verissimo davvero imperdibile. A partire dai cinque finalisti di Amici fino a Jessica Notaro, l’appuntamento odierno del programma di Silvia Toffanin è stato ricco di straordinari ospiti. Tra questi, c’è stato anche il simpaticissimo e il talentuoso Mahmood. Autore di tantissimi singoli di successo e voce di incredibili canzoni, il cantautore milanese si è ampiamente raccontato alla padrona di casa. E, sia chiaro, ha parlato davvero di tutto. Non soltanto, quindi, ha fatto riferimento alla sua attuale situazione sentimentale, ma ha anche fatto riferimento ad un drammatico episodio del passato.

“Vittima di bullismo alle medie”, ha detto Mahmood, raccontando cosa gli è accaduto quando era soltanto un ragazzino. Scopriamo esattamente le sue parole.

Mahmood vittima di bullismo, l’ha raccontato a Verissimo: cos’è successo quando era un ragazzino

Nel corso della sua recentissima intervista a Verissimo, quindi, Mahmood si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. Alla padrona di casa, infatti, non soltanto il cantautore ha parlato della sua mamma, una donna alla quale deve tutto, e del suo ultimo progetto musicale, arrivato dopo anni, ma ha anche raccontato un doloroso retroscena del passato. Quando era soltanto un ragazzino che andava alle scuole medie, Mahmood è stato vittima di bullismo. Una rivelazione davvero dolorosa, da come si può chiaramente comprendere. Accompagnata, tra l’altro, dal racconto di un vero e proprio episodio choc. “Alle medie ero un bambino che viveva nel suo mondo. Ero un po’ cicciotto con gli occhiali, perché ero miopissimo”, ha iniziato a dire.

“Avevano detto al bullo della scuola che gli avevo rivolto una parolaccia. Lui è venuto e mi ha buttato la cartelletta a terra”, ha iniziato a dire Mahmood alla padrona di casa. Rivelando, tra l’altro, di ricordare quella scena come un trauma. “Ti senti indifeso perché non sai cosa fare, non sai come agire”, ha concluso il suo raccontato il cantautore milanese.

Conoscevate questo doloroso retroscena del passato di Mahmood?