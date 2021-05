Mahmood appare insieme a sua madre, in un dolcissimo scatto social: li avete mai visti insieme?

Oggi, sabato 22 maggio, andrà in onda, come di consueto, Verissimo, il programma che vede il timone della bella Silvia Toffanin. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e di sorprese. Tra gli ospiti presenti vi è grande attesa per i protagonisti di Amici di Maria DE Filippi.

In studio, arriveranno i finalisti di questa scoppiettante edizione, e ovviamente non mancherà la vincitrice, Giulia Stabile. Ma la conduttrice avrà modo di intervistare anche uno degli artisti più amati, Mahmood, pronto a ricominciare con il suo nuovo disco. Sui social, si mostra spesso in scatti particolari, e a non passare inosservata, è stata la foto insieme a sua madre: li avete mai visti insieme? Sono bellissimi!

Mahmood in uno scatto bellissimo con sua madre: quanti sorrisi, e quanta bellezza!

Una nuova puntata di Verissimo andrà in onda a breve, con interviste che lasceranno sicuramente i telespettatori stupiti. Ad arrivare in studio, i Finalisti di Amici di Maria De Filippi: Deddy, Alessandro, Aka7even, Sangiovanni e la vincitrice, Giulia Stabile. Ma a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin, ci sarà anche Mahmood, l’amatissimo artista che con i suoi brani ha ha scalato le classifiche musicali.

Mahmood è pronto a ricominciare, con il suo nuovo disco, e a sorprenderci ancora una volta. Amato ed apprezzato, anche sui social, i suoi follower mostrano grande attenzione, ad ogni suo minimo passo. Proprio qui, qualche mese fa, l’artista ha pubblicato uno scatto che ha conquistato: è apparso insieme a sua madre, in dolci momenti.

In basso al post, il cantante ha voluto fare gli auguri a sua madre: “Oggi è il tuo primo compleanno che non festeggiamo insieme. Ora sono qui in Sardegna a registrare ma è un po’ come stare lì con te…”. Sono bellissimi insieme, non trovate?