Ricordate la simpaticissima e bellissima Mia Cellini del GF 13? Sono passati tantissimi anni da quel momento: com’è cambiata.

Sono tantissimi anni che il GF va in onda, lo sappiamo benissimo. Correva esattamente il 14 Settembre del 2000 quando, per la prima volta in assoluto, il reality andava in onda su Canale 5. Da quel momento, sono passati esattamente ventuno anni. Si sono susseguite bene sedici edizioni. E si sono alternati tantissimi concorrenti. Tra questi, senza alcun dubbio, ricorderete la bellissima e simpaticissima Mia Cellini. Impossibile dimenticarla, vero? Avete pienamente ragione! Con la sua bellezza e simpatia, la splendida romana ha conquistato tutti in un vero e proprio batter baleno. A distanza di anni, però, com’è diventata oggi?

Leggi anche –> Ricordate Rosa Baiano del GF 11? Com’è diventata dopo tutti questi anni

Insieme a Francesca Cioffi, Mia Cellini è stata una delle protagoniste indiscusse della tredicesima edizione del GF. Adesso, però, siete curiosi di sapere com’è diventata? Sono passati esattamente otto anni dalla sua partecipazione al reality, ma com’è oggi? Scopriamolo!

Mia Cellini del GF 13, com’è oggi e cosa fa: sono passati tanti anni

Entrata a far parte della tredicesima edizione del GF in compagnia di Mirko Petrilli, vincitore di quell’anno, Francesca Cioffi e tantissimi altri straordinari concorrenti, la splendida Mia Cellini è diventata, in un vero e proprio batter baleno, la regina indiscussa. Sempre pronta a divertire, a far ridere e ad intrattenere i suoi coinquilini con i suoi racconti, la romana è stata la protagonista di quell’edizione. Certo, non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi finale, questo è vero. Eppure, ancora adesso, la romana viene ricordata con immenso affetto e stima da tutto il pubblico italiano

Cosa fa oggi? Cosa fa a distanza di anni? Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la romana continua a fare ciò che faceva prima di cavalcare l’onda del successo. Dalla sua bio social, infatti, si legge che è una make-up artist e youtuber.

Infine, a distanza di ben otto anni dalla sua partecipazione al reality, com’è cambiata oggi Mia Cellini? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi, state tranquilli. Anzi, guardate con i vostri occhi:

Davvero bellissima, vero? Il look, da come si può chiaramente vedere, è cambiato. Eppure, la bellezza di Mia Cellini è completamente rimasta invariata.