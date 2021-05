Rudy Zerbi: “Non avrei mai pensato di dire una cosa del genere”, l’annuncio arriva sul suo canale Instagram.

Sono passati sette giorni dalla finalissima di Amici 20. Una finale super attesa, seguita da più di sei milioni di telespettatori. A trionfare è stata Giulia Stabile, che è entrata nella storia del talent show di Maria De Filippi: è stata la prima ballerina donna a salire sul gradino più alto del podio. Il programma di Canale 5, però, si è rivelato un grande successo per molti concorrenti, soprattutto i cantanti. E questa mattina ad annunciare una splendida notizia, attraverso le sue stories di Instagram, è stato Rudy Zerbi, uno degli insegnanti di canto del talent. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vi raccontiamo tutto!

Rudy Zerbi, splendido annuncio su Instagram: che successo per i cantanti di Amici 20!

“Non avrei mai pensato di poter dire una cosa del genere”. Inizia così il video pubblicato nelle sue storie di Instagram. Un video in cui riprende una pagina de Il Corriere della Sera, che riporta la classifica Fimi. Con una splendida notizia per alcuni dei cantanti di questa edizione di Amici: “22 maggio, Corriere della Sera, i dischi più venduti in Italia Sangiovanni, e al secondo posto Deddy! E poi Tancredi quarto, complimenti! Che bello!”. Parole ricche di emozione, quelle di Rudy, super orgoglioso del percorso dei ragazzi nella scuola più famosa della tv.

Sangiovanni, secondo classificato ad Amici, è primo in classifica Fimi col disco Sangiovanni; dietro di lui c’è l’altro finalista, Deddy, con Il cielo Contromano. Entrambi erano nella squadra capitanata da Rudy e dalla maestra Alessandra Celentano, per quanto riguarda la danza. Al quarto posto, invece, uno degli allievi del team della “Cuccarisa”, ovvero quello guidato da Lorella Cuccarini e Arisa: Tancredi e il suo disco Iride stanno conquistando tutti.

E voi, avete seguito questa edizione del talent show di Maria De Filippi? Chi sono stati i vostri concorrenti preferiti?