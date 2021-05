Uomini e Donne, “Ne ho sofferto in passato, ho avuto una ricaduta”

Una confessione inaspettata arriva da uno dei maggiori protagonisti di Uomini e Donne: la sofferenza vissuta e la ricaduta.

E’ uno dei personaggi che in questi anni hanno fatto la storia di Uomini e Donne: senza, il famoso dating show di Canale 5 non sarebbe la stessa cosa. Prima di approdare nel cast del programma condotto da Maria De Filippi, la sua carriera era indirizzata verso tutt’altro. Avrete certamente capito che parliamo di Gianni Sperti, veterano della seguitissima trasmissione pomeridiana.

Sappiamo benissimo che prima di diventare lo storico opinionista che vediamo ogni giorno dare il proprio parere sulle storie nate tra cavalieri e dame e tra tronisti e corteggiatori, Gianni era un bravissimo ballerino. Una carriera televisiva niente male: bellezza, talento ed empatia col pubblico l’hanno reso amatissimo. Molto seguito sui social, Sperti ha fatto una confessione inaspettata ai suoi follower. Vediamo di cosa si tratta.

Uomini e Donne, Gianni Sperti rivela: “Ho avuto una ricaduta”

Gianni ha deciso in queste ore di trascorrere un po’ di tempo rispondendo ad alcune curiosità dei suoi follower su Instagram. Qualcuno gli ha chiesto se avesse mai sofferto di attacchi di panico e come avesse fatto ad uscirne. Senza remore, Sperti ha raccontato la propria esperienza: “Sì..ne ho sofferto in passato soprattutto. Lo scorso anno ho avuto una piccola ricaduta”.

Ha poi rivelato di aver commesso un errore a cercare di curarsi da solo assumendo dei farmaci e cercando di distrarsi. Il ballerino ha sottolineato l’importanza di rivolgersi a persone esperte, a professionisti del settore.

Un consiglio da persona corretta e saggia: siamo sicuri che sia stato un suggerimento importantissimo per i molti fan di Gianni.