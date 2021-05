Nel corso della sua intervista a Verissimo, Deddy ha anche parlato di Rosa: le splendide parole per la ballerina campana.

A distanza di una settimana esatta dalla fine di questa ventesima edizione di Amici, i cinque finalisti sono ritornati sul piccolo schermo. E si sono ampiamente raccontati e lasciati andare a Silvia Toffanin. Proprio nel corso della puntata di oggi, Sabato 22 Maggio, di Verissimo, Sangiovanni, Deddy, Aka7even, Alessandro e Giulia non soltanto hanno nuovamente mostrato il loro immenso al pubblico italiano, ma hanno avuto anche la possibilità di raccontare le loro sensazioni ed emozioni durante il talent di Canale 5.

Anche Deddy si è ampiamente raccontato alla padrona di casa, ve lo assicuriamo! Il giovanissimo cantautore oltre a ripercorrere il suo percorso nella scuola di Amici, non ha affatto potuto fare a meno di spendere due parole su Rosa Di Grazia. Scopriamo insieme cosa ha detto in merito.

Verissimo, Deddy su Rosa: “Ha reso il mio percorso più leggero”

Oltre ad essere stata un’edizione ricca di talento, questa è stata un’edizione di Amici ricca di storie d’amore. Stiamo parlando esattamente di quella nata tra Sangiovanni e Giulia Stabili e Deddy e Rosa. Ecco, se la prima coppia, ancora adesso, molto affiatata ed innamorata, cosa sappiamo esattamente della seconda? Purtroppo, poco e niente! Nonostante il talent sia terminato da una settimana, sembrerebbe che i due non abbiamo affatto avuto la possibilità di incontrarsi nuovamente. Anche perché, lo sappiamo benissimo, in questi giorni, Deddy è parecchio impegnato con i suoi instore.

Nonostante questo, però, Deddy non ha affatto potuto fare a meno di spendere dolcissime parole per Rosa Di Grazia. Dopo aver visionato un filmato con tutte le loro immagini di coppia, il cantante non ha perso occasione di raccontare di aver vissuto dei momenti bellissimi insieme a lei. “Ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo”, ha detto Deddy a Silvia Toffanin. “Mi ha aiutato tantissime volte. È stato proprio bello”, ha concluso il cantante.

Noi non vediamo l’ora di rivederli insieme di nuovo. Voi?