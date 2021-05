Ospite a Verissimo, la vincitrice di Amici Giulia Stabile ha raccontato la solitudine vissuta durante l’adolescenza a causa del bullismo.

Il suo percorso ad Amici 20 è stato un susseguirsi di emozioni: l’amore per la danza, capace di superare ogni cosa, l’ha portata dritta in finale e le ha permesso di diventare la vincitrice dell’ultima edizione del celebre talent di Canale 5. Giulia Stabile ha fatto innamorare tutti con il suo talento ma anche con la sua infinita dolcezza, frutto di anni di sofferenze a causa del bullismo subito da ragazzina.

Durante il suo percorso la ballerina si è aperta a 360°, mostrando fragilità ma anche tanta grinta e voglia di farcela e oggi raccoglie i meritatissimi frutti del suo successo. Anche a Verissimo, durante la puntata di oggi 22 maggio, Giulia ha parlato della solitudine affrontata da adolescente, quando veniva presa di mira da altre ragazze con mille dispetti e angherie.

Proprio a Silvia Toffanin, l’ex allieva della scuola di Maria De Filippi ha rivelato cosa è accaduto dopo la sua esperienza ad Amici.

Verissimo, la confessione di Giulia Stabile: “Mi hanno lasciata sola”

Un periodo certamente non facile, che ha segnato profondamente Giulia. Ricordiamo che proprio ad Amici, ballò una coreografia che esprimeva tutto il dolore di quella fase. “Dopo averla messa in scena ho pianto una settimana”, ha confessato.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, la fidanzata di Sangiovanni, conosciuto proprio all’interno del programma, ha poi raccontato cos’è accaduto dopo il suo trionfo ad Amici. Giulia ha rivelato che alcune di quelle ex compagne che la prendevano in giro e la bullizzavano, oggi si sono rifatte vive e qualcuna si è anche scusata. “Ora però mi scrivono, mi dicono che è strano essere in classe con la vincitrice di Amici, qualcuna si è anche scusata. Adesso però è più semplice scusarsi”.

Noi intanto rinnoviamo l’in bocca al lupo a Giulia per la sua straordinaria carriera!