La nota app di messaggistica Whatsapp nasconde un pericolo che non tutti conoscono: di seguito vi diciamo qual è

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea creata nel 2009 e dal febbraio 2014 facente parte del gruppo Facebook Inc. Originariamente è stata ideata per l’utilizzo da dispositivo mobile, ma di recente è stata sviluppata anche una versione per computer desktop. Gli utenti possono scambiare messaggi di testo, immagini, video e file audio, nonché informazioni sulla posizione, documenti e informazioni di contatto tra due persone o in gruppi. L’app permette anche di effettuare videochiamate a costo zero. Ad oggi è sicuramente il servizio di messaggistica più amato dagli italiani.

Whatsapp nasconde un pericolo: quale

Oltre ad essere l’app di messaggistica più apprezzata dagli italiani, è anche un servizio che riserva molte insidie e per questo bisogna stare sempre molto attenti. Non tutti infatti sanno che la foto di profilo di WhatsApp è abbastanza pericolosa e bisogna assolutamente nasconderla, perché si rischia di mettere a disposizioni le foto a chiunque possegga il numero telefonico. Di conseguenza, anche ai contatti che non sono presenti nella nostra rubrica. Questo espone a rischi notevoli, basti pensare che chiunque potrà acquisire foto e utilizzarle per scopi illeciti. Sui social network, infatti, ci sono numerosi profili fake creati per fare truffe o denigrare le persone ignare di tutto. Per questo, chi non protegge l’immagine di profilo commette un grave errore ed è fondamentale allora impostare le opzioni per la privacy che proteggono dagli sguardi indiscreti.

Ma come fare per proteggere la nostra immagine di profilo? È semplicissimo, bastano poche mosse. La prima cosa da fare è accedere alle impostazioni dell’applicazione, selezionare la voce “Account” e poi la voce “Privacy”. Di seguito, dovete cercare la voce “Immagine del profilo” e si potrà scegliere tra le seguenti opzioni: i miei contatti, tutti o nessuno Logicamente è preferibile optare per “I miei contatti”. Questa opzione, infatti, permette di far visualizzare la foto solo ai contatti presenti nella rubrica telefonica. Esiste – come abbiamo detto – anche l’opzione “nessuno”, che permette di non far visualizzare le foto a nessuno.

Se invece volete restare anonimi, potete optare sempre per una foto che ritrae paesaggi, oggetti o altre cose generiche. È importante inoltre evitare foto che ritraggono bambini.