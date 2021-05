Will Smith è un famosissimo ed amatissimo attore, ma sapete a quanto ammonta il guadagno accumulato soltanto nel 2020? Cifra astronomiche: da non credere!

È stato il simpaticissimo Willy nella famosissima serie televisiva “Willy, il principe di Bel Air”. Chi non ha mai visto una sua puntata? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Ebbene. Sono passati tantissimi da quel momento e da questo suo esordio, eppure Wil Smith continua a decantare di un successo davvero impressionante. Colonna portante di tantissimi film di un certo calibro, l’attore statunitense è, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie celebrità del cinema americano e non solo.

Siete curiosi, però, di sapere a quanto ammonta il suo guadagno? In tutti questi anni, lo sappiamo benissimo, Will Smith ha preso parte a tantissimi film di successo. Siete curiosi, però, di sapere a quanto ammonta il suo patrimonio? Purtroppo, non possiamo darvi una risposta certa. Possiamo, però, svelarvi il suo guadagno nel 2020. Come facciamo a saperlo? Su Forbes, è uscito un articolo che spiega dettagliatamente il patrimonio dell’attore di qualche mese fa. Scopriamolo!

Will Smith, a quanto ammonta il suo guadagno nel 2020? Cifre stellari!

Esattamente l’11 Agosto del 2020, Forbes ha stilato una classifica degli attori più pagati dell’anno solare 2020. E pensate un po’? Will Smith è presente! Avete letto proprio bene, si! Stando a quanto si apprende dall’articolo, sembrerebbe che il simpaticissimo e formidabile attore statunitense figuri tra i dieci attori più pagati. Perché? Ebbene, la risposta è davvero semplice: il suo guadagno ha raggiunto delle cifre astronomiche!

Esattamente nel 2020, Will Smith ha girato il film “King Richard”, film incentrato sul grandissimo Richard Williams, padre di Serena e Venus, due encomiabili nomi del mondo del tennis. Ecco, sapete quanto ha guadagnato per questa pellicola? Stando a quanto si apprende dal Forbes, sembrerebbe che il suo “stipendio” si aggirerebbe intorno a 44 milioni e mezzo di dollari. Insomma, della cifre astronomiche, c’è da ammetterlo. Ma non è affatto finito qui. A questa somma abbastanza proficua, si devono aggiungere anche i successi riscontrati con il suo canale Instagram e molto altro ancora.

Cosa ne pensate? Sono o non sono delle cifre stellari?