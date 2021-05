Quest’attrice ha vinto il Golden Globe, ma è anche una bravissima cuoca: è riuscita a dimagrire tantissimo, vi sveliamo come!

Spesso i chili di troppo possono diventare un serio problema, si sa. E’ soprattutto la salute a risentirne, al di là dell’aspetto estetico. Avere una forma fisica più agile e scattante è il sogno di molti, ma non è quasi mai facile. Sono soprattutto i metodi usati a dover essere idonei e no sempre si individua il migliore. Tuttavia, a incoraggiare molte persone nell’obiettivo di dimagrire sono spesso i personaggi noti che con tenacia e determinazione sono riuscito a perdere tanti chili.

Una di questi è sicuramente Valerie Bertinelli, una splendida attrice 59enne con la passione per l’arte culinaria. E’ infatti una cuoca di successo nonostante neanche nella recitazione le vada male. Ha vinto infatti il Golden Globe, ma il suo vero amore rimane fare la cuoca. Conduce il programma di cucina Valerie’s Home Cooking. Valerie ha attraversato un periodo in cui aveva messo su diversi chili di troppo ed è riuscita a dimagrire in modo sorprendente: come ha fatto? Guardate qua!

Valerie Bertinelli, l’attrice cuoca che dimostra la metà dei suoi anni: come ha fatto a dimagrire così tanto?

Valerie ha 59 anni, ma se sbirciate il suo profilo Instagram vi renderete conto che porta benissimo i suoi anni. Ciò è dovuto allo stile di vita che ha adottato per perdere peso. Sappiamo che per realizzare questo sogno è necesario mangiare sano. Ma come si fa a seguire alla perfezione questa importantissima regola? Ebbene, Valerie prepara il condimento per la sua l’insalata scegliendo ingredienti biologici e freschi. Inoltre mangiare tante verdure, preparate sempre con le sue mani.

Valerie resta comunque un’amante dei piaceri della tavola e continua a godersi le gioie del cibo nella giusta misura.