Damiano dei Maneskin è fidanzatissimo: sapete chi è la sua fidanzata Giorgia Soleri? E’ bellissima, bisogna ammetterlo!

Damiano David è il frontman del gruppo musicale rock, i Maneskin, formato da Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis; diventati particolarmente noti dopo la partecipazione ad X-Factor, sono giunti al Festival di Sanremo, quest’anno, portando in scena uno spettacolo eccezionale. Con il brano Zitti e buoni, hanno conquistato il primo posto, e hanno preso così il biglietto di andata per L’Eurovision Song Contest.

Ieri, la competizione ha avuto luogo, con la Finale, che ha portato inaspettatamente alla vittoria proprio loro, i Maneskin. Ormai, la loro fama è immensa, ma conosciamo proprio tutto della band? Concentrandoci sul frontman del gruppo, sapete che Damiano David è fidanzatissimo? Scopriamo chi è la compagna dell’artista.

Chi è Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David: età, lavoro e la malattia di cui soffre

Come abbiamo appena svelato, Damiano David, il cantante del gruppo rock i Maneskin è fidanzatissimo, da ben quattro anni. E’ stato proprio lui, qualche settimana fa, a darne notizia, con una meravigliosa storia instagram, mentre era insieme alla sua compagna, Giorgia Soleri.

Modella, originaria di Milano, classe 1995, Giorgia Soleri si è trovata al centro del gossip, dopo la foto pubblicata da Damiano David, che ha portato alla luce la relazione fra i due. Non si hanno moltissime notizie di lei, ma dal suo profilo instagram leggiamo: “Poso, amo, mostro il c*** su instagram e mangio l’amatriciana, nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste”.

La Soleri lavora anche come attrice, infatti, a rivelarlo è stato uno spot della birra Moretti, in cui compare come una delle protagoniste. Ma la bella compagna di Damiano, sempre sui social, in un post pubblicato, ha raccontato di soffrire di Vulvodinia, facendosi portavoce di molte persone che ne soffrono: “La mia storia è la storia di molte persone, ci siamo stancate di essere considerate invisibili”.