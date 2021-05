Loredana Lecciso ed Al Bano formano una coppia solidissima ed amatissima, ma sapete come si sono conosciuti? Il retroscena.

Formano una delle coppie dello spettacolo più amata che mai, Al Bano e Loredana Lecciso. Diventati una coppia a tutti gli effetti anni ed anni fa, i due piccioncini continuano ad amarsi davvero alla follia, a dispetto di tutte quelle voci che, spesso e volentieri, li vogliono in crisi o separati. A quando il matrimonio, quindi? Beh, nonostante ci sia stato un periodo in cui rincorrevano voci insistenti sulle loro imminenti nozze, sembrerebbe che, almeno per il momento, non ci sia nessuna cerimonia in arrivo. A questo punto, però, ci chiediamo: ricordate come si sono conosciuti Al Bano e Loredana Lecciso?

I due, lo sappiamo benissimo, alle spalle hanno due matrimoni naufragati, eppure come si sono conosciuti loro? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, ricordate come si sono conosciuti?

In occasione del suo compleanno, Al Bano Carrisi sarà uno degli ospiti straordinari di questa nuova puntata di Domenica In. In compagnia della bellissima e giovanissima Jasmine Carrisi, il cantante di Cellino San Marco si racconterà ampiamente alla padrona di casa. E, lo sappiamo benissimo, questa non è assolutamente la prima volta. Non sappiamo esattamente cosa succederà in diretta televisiva e né tantomeno cosa racconterà l’immenso cantante, senza alcun dubbio, però, si parlerà anche del suo amore per Loredana Lecciso. Da anni, sua fedele compagna, Al Bano è profondamente innamorato e legato alle bellissima pugliese.

Ricordate, però, come si sono conosciuti? Appurato che sia Loredana Lecciso che Al Bano hanno un matrimonio naufragato alle spalle, siete curiosi di sapere come si sono conosciuti? Ebbene: come raccontato dai diretti interessati più e più volte, il loro primo incontro è avvenuto tantissimi anni fa quando il cantante di Cellino San Marco è rimasto folgorato dall’immensa bellezza della pugliese mentre portava i bambina a scuola. D quel momento, con una scusa, si è avvicinato. E non si mai più lasciati.

Ricordavate questo “retroscena” sul loro primo incontro?