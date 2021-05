Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Damiano vince con i Maneskin all’Eurovision: arriva al reazione di Giorgia Soleri, la fidanzata!

“Rivoluzione è fatta”, ricordate queste parole quando, per la prima volta in assoluto, una band di musica rock ha vinto il Festival di Sanremo? Ebbene: è proprio così! A distanza di qualche mese dalla loro vittoria alla settantunesima edizione della manifestazione della musica italiana, i Maneskin ritornano a vincere. E a scrivere la storia. Con la loro “Zitti e buoni”, il famosissimo gruppo si è aggiudicato il titolo di vincitore dell’Eurovision 2021. Una notizia davvero pazzesca, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha reso felici ed entusiasti tutti i loro ammiratori.

Appena proclamati i vincitori, sono davvero tantissime le persone che non hanno perso occasione di poter affermare e confermare il loro assenso per questa strabiliante vittoria. Tra questi, oltre ad Amadeus, c’è anche Giorgia Soleri. Chi è? Beh, la risposta è piuttosto semplice: la giovanissima e bellissima fidanzata di Damiano. È proprio su Instagram che la ragazza ha “documentato” ogni minima cosa sulla serata conclusiva dell’Eurovisione. Le immagini, vi assicuriamo, sono davvero da brividi.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

I Maneskin, Damiano vince: la reazione di Giorgia Soleri è da brividi

Sono usciti allo scoperto pochissime settimane fa, Giorgia Soleri e Damiano de I Maneskin. Proprio attraverso una storia condivisa sulla sua pagina Instagram ufficiale, il frontman del famosissima band ha ufficializzato la sua storia d’amore con questa giovanissima e bellissima ragazza. È proprio per questo motivo che, proprio adesso, gli occhi di tutti sono proprio puntati su di lei. Come avrà reagito la Soleri alla vittoria del suo fidanzato sul palco dell’Eurovision? È lei stessa a mostrarlo! Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sulla sua pagina ufficiale, Giorgia ha aggiornato, passo dopo passo, su tutte le sue emozioni.

Le immagini mostrare su Instagram, vi assicuriamo, sono davvero da brividi. E, soprattutto, testimoniano l’immenso amore e legame che c’è tra Giorgia e Damiano. Oltre a “giudicare” l’esibizione de I Maneskin, rivelando di essere impazzita, la ragazza ha “documentato” tutte le sue reazioni. A partire, quindi, dalla mano tremolante. Fino a quando, poi, sono annunciati come vincitori.

Insomma, c’è da ammetterlo: queste immagini sono davvero da brividi! Voi cosa ne pensate?