È andata in onda ieri sera, Sabato 22 Maggio, la finale dell’Eurovision 2021, ma chi è il vincitore del concorso canoro? Ecco il suo nome.

Aspettavamo da tantissimo tempo questo momento. E, finalmente, è arrivato. Proprio ieri sera, Sabato 22 Maggio, è andata in onda l’edizione del 2021 del famosissimo ed ambitissimo Eurovision. In diretta da Rotterdam, città dove pochissime ore prima dell’attesissima finale si è consumato un vero e proprio dramma, si è svolta la sessantacinquesima edizione del seguitissimo concorso sonoro. A gareggiare per il famoso titolo, ci sono diversissimi cantanti provenienti da ben 26 paesi differenti. L’Italia ha gareggiato? Assolutamente si! E a rappresentare la nostra bella penisola sono stati proprio loro: i Maneskin. Ebbene si. Proprio i vincitori della settantunesima edizione del Festival di Sanremo hanno avuto la possibilità di esibirsi questo amatissimo palcoscenico.

Cosa è successo, però, ieri sera? Al termine della gara, lo sappiamo benissimo, è stato eletto il vincitore. Ma chi è stato? Appurato che, come dicevamo precedentemente, i paesi gareggianti sono ben 26, chi sarà riuscito ad aggiudicarsi il titolo di trionfatore?

Eurovision 2021, chi è il suo vincitore?

Proprio pochissime ore fa, è andata in onda la grandissima e tanto attesa finale dell’Eurovision 2021. Commentata dal grandissimo Cristiano Malgioglio e dal simpaticissimo Gabriele Corsi e ricca di ospiti davvero straordinara, l’ultima puntata del concorso canoro di quest’anno è stata davvero formidabile. Svoltasi esattamente dal 18 Maggio nella città di Rotterdam e perdurata fino a Sabato 22 Maggio, l’edizione di quest’anno è stata più che speciale.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: chi sarà stato il suo vincitore? Appurato che vi hanno preso parte ben 26 rappresentanti di Paesi differenti, tra cui c’è anche il gruppo italiano I Maneskin, siete curiosi di sapere chi è il vincitore di quest’anno? E, soprattutto, siete curiosi di sapere se la band musicale che ha scritto la storia del Festival di Sanremo riuscirà a raggiungere il podio? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi poniamo un’altra domanda: sapete cosa vince il trionfatore? Ebbene: colui che si aggiudica il titolo finale non vince affatto un montepremi in denaro, bensì ha la possibilità di portarsi a casa una preziosissima opera d’arte rigorosamente di vetro. Bando alle ciance, ecco chi è il vincitore dell’Eurovision 2021:

Avete visto proprio bene: dopo aver scritto la storia del Festival di Sanremo, i Maneskin sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria anche all’Eurovision 2021.