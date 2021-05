I Maneskin vincono l’Eurovision Song Contest, e non poteva mancare il commento di Manuel Agnelli.

Ieri sera c’è stato lo svolgimento dell’Eurovision Song Contest, una competizione internazionale musicale che vede ogni anno ‘scontrarsi’ i vincitori del Festival del proprio Paese. Ormai è noto, ad aver vinto dopo 31 anni, sono stati proprio il gruppo rock Italiano, I Maneskin.

La loro vittoria ha fatto letteralmente impazzire tutti, e migliaia sono stati i messaggi pieni di entusiasmo arrivati via social, per dare omaggio a questa straordinaria vittoria. Sappiamo, i Maneskin sono divenuti particolarmente noti per aver partecipato all’undicesima edizione di X-Factor, sotto la guida di Manuel Agnelli, sono giunti al secondo posto. E dopo questa vittoria all’Eurovision, non poteva mancare il messaggio del loro mentore.

Maneskin vincono l’Eurovision: il messaggio di Manuel Agnelli emoziona

Sono divenuti particolarmente noti per aver partecipato nel 2017 all’undicesima edizione di X-Factor, dove qui, I Maneksin, sono riusciti a classificandorsi secondi, sotto la guida dell’amatissimo Manuel Agnelli. Quest’anno, sono arrivati al Festival della Canzone Italiana, nella 71esima edizione, con il brano Zitti E Buoni. E’ stata proprio la band a vincere il Festival di Sanremo, infiammando il palco dell’Ariston con la loro grinta.

E ieri, la band rock è tornata a trionfare, all’Eurovision Song Contest: I Maneskin hanno trionfato in mezzo all’acclamazione dei migliaia di fan, che ormai hanno superato i confini italiani. Questa vittoria italiana è arrivata dopo circa 31 anni. Come abbiamo espresso inizialmente, sono diventati notati grazie ad X-Factor, dove, sotto la guida di Agnelli, sono giunti sul podio. E ovviamente, dopo questa clamorosa vittoria, non poteva mancare il messaggio proprio dell’artista.

“Che bella dormita che mi sono fatto. Non dormivo così da quando avevo 11 anni. Per me, oltre alla gioia e all’orgoglio, c’è anche la sensazione che siate finalmente arrivati a vendicarci della ‘pizza e mandolino’ alla quale ci hanno relegato per anni. Avete aperto un universo per la musica italiana”, queste le parole di Manuel, che ha voluto concludere sostenendo l’eccezionalità della band.