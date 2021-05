Pare stia per arrivare il rinnovo di Fabio Fazio con la Rai, il conduttore potrebbe ridursi lo stipendio del 15%: quanto guadagnerà

Fabio Fazio è uno dei conduttori più famosi e di maggior successo della televisione italiana. L’uomo ha condotto ben quattro edizioni del Festival di Sanremo ed ha portato al successo un programma come “Che tempo che fa“, in onda dal 2003 prima su Rai 3 e poi su Rai 1 e su Rai 2. Fazio ha esordito in Rai nel programma Pronto Raffaella grazie a Gianni Boncompagni. Il conduttore, e allora anche imitatore, si mise in luce nel programma, tanto da ottenere l’ingresso nel cast di Loretta Goggi Quiz. Fazio ha però raggiunto l’apice del successo nel 1993, quando scrive e conduce su Rai 3 il varietà domenicale Quelli che il calcio. La trasmissione lo consacra al grande pubblico.

Questo sembrava poter essere l’ultimo anno in Rai, ma voci di corridoio dicono invece che il rinnovo sarebbe alle porte. Di seguito vi riportiamo le ultime indiscrezioni.

Fabio Fazio, arriva il rinnovo con la Rai: stipendio ridotto del 15%

Sembrava tutto pronto per l’addio di Fabio Fazio alla Rai ed invece alle porte sembrerebbe esserci il rinnovo contrattuale con la rete pubblica. La trattativa sembrava molto complicata. Oltre al rinnovo di contratto, infatti, in ballo c’era anche la società di produzione che produce il proprio show.

Per trovare un accordo con il conduttore televisivo, dunque, sarà stato necessario trovare una soluzione per le due questioni così spinose e soprattutto collegate fra loro, soprattutto dopo l’introduzione della norma che stabilisce che un conduttore non possa produrre attraverso una propria casa di produzione un proprio programma.

Fazio dunque potrebbe essere stato costretto a cedere le proprie quote a Banijay, che deteneva già l’altro 50%, per raggiungere l’accordo con la Rai. Secondo quanto riporta ItaliaOggi, la cessione delle quote è valsa al conduttore ligure la cifra di 931 mila euro. Il conduttore resterà comunque titolare del format.

Fazio sarebbe dunque pronto a firmare il rinnovo biennale con la Rai con una riduzione del compenso rispetto a quanto percepito ora. Il conduttore passerebbe dai 2.240.000 milioni di euro lordi all’anno previsti dall’attuale contratto, a 1,9 milioni di euro. Il conduttore si ridurrebbe lo stipendio del 15%.