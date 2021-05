Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio l’hanno fatto in diretta, dopo la vittoria dei Maneskin.

La finale dell’Eurovision Song Contest ha avuto luogo ieri sera, sabato 22 maggio, portando in scena uno spettacolo straordinario, con la presenza di eccezionali artisti, provenienti da numerosi paesi. A trionfare, in mezzo alla gioia e allo stupore dei telespettatori, sono stati i Maneskin.

Una vittoria, questa, per L’Italia, arrivata dopo 31 anni, dall’ultima avvenuta a L’Eurovision. Abbiamo avuto modo di seguire la competizione, attraverso la messa in onda su Rai Uno, con i commenti di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. Insieme, hanno manifestato fin da subito l’emozione per il momento, sperando in una possibile vittoria della band italiana. “Non succede ma se succede“, ha continuato a dire Corsi, e così, dopo che I Maneskin sono stati dichiarati i vincitori, è avvenuto un vero colpo di scena, che ha visto protagonisti proprio Malgioglio e il conduttore.

Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, nessuno se l’aspettava: l’hanno fatto davvero, incredibile!

A seguire la competizione dell’Eurovision Song Contest dall’Italia c’erano Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, che hanno commentato lo spettacolo nei minimi dettagli, non mancando certo di entusiasmo. “Non succede ma se succede…”, ha espresso più volte il conduttore, sperando in una vittoria dei Maneskin, mentre Malgioglio, più volte ha ribadito: “Se succede mi spoglio, resto in mutande…”.

Ed è così che è giunto il trionfo dei Maneskin, dopo essersi trovati sul podio, sono riusciti grazie al televoto, a vincere l’Eurovision Song Contest. E cosa è successo esattamente dopo? La promessa è stata mantenuta? Possiamo dirlo a gran voce, Cristiano Malgioglio ha mantenuto la sua parola, ma non solo lui, anche Corsi ha seguito l’artista, e come potete osservare in basso, hanno dato vita ad un esilarante momento.

Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio si sono spogliati, restando solo con gli indumenti intimi. Il video di quel momento è diventato subito virale, mandando i fan in delirio.