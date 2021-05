Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e Donne ormai da tanti anni: è stata sposata in passato, sapete chi è il suo ex marito?

Gemma Galgani da anni ormai è il volto più rappresentativo di Uomini e Donne: il celebre dating show nella sua versione over è diventato il suo regno. Elegante e con una personalità molto particolare, riesce ogni giorno a catalizzare l’attenzione di milioni di telespettatori. Le sue storie travagliate ed i suoi battibecchi con Tina Cipollari tengono banco quasi ad ogni puntata.

Ad appassionare il pubblico fu soprattutto la sua relazione con Giorgio Manetti, ora fuori dal programma. Come raccontò la stessa dama torinese quando approdò alla trasmissione di Maria De Filippi, in passato ebbe un marito. I due scapparono insieme per pronunciare il “sì”, ma poco dopo le nozze si separarono. A livello burocratico però hanno continuato a risultare marito e moglie per molto tempo.

Stando a quanto raccontato da lui, fu Gemma ad andarsene, ma fu lui tempo dopo a chiedere il divorzio. Scopriamo cosa accadde nel dettaglio.

Gemma Galgani, chi è il suo ex marito e perché si separarono

D’Acqui raccontò in un’intervista che all’inizio del matrimonio vissero a casa dei suoi a Genova, ma la vita matrimoniale non fu semplice date le circostanze: “Per potermi sposare ho dovuto chiedere il permesso al mio parroco e avere il consenso scritto dei miei genitori, perché all’epoca diventavi maggiorenne a ventuno anni”.

L’uomo rivelò che all’inizio erano i suoi genitori a mantenerli economicamente dato che lui era ancora uno studente. A quanto pare, Gemma non gradiva quella situazione ed aspirava a lavorare. Decise così di tornare a Torino dove aveva la possibilità di lavorare nel teatro Alfieri.

Anche Gemma raccontò a Uomini e Donne questo disagio provato nel non poter avere un’indipendenza e che fu quello il motivo della rottura con l’ex marito.