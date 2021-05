Oggi è famosissima in tutto il mondo, ma ricordate com’era la bella Lindsey Lohan nel suo primissimo film? Davvero adorabile, riuscite a riconoscerla?

Oggi è una vera celebrità, un’attrice famosissima e seguita da milioni di persone: ricordate com’era la bella Lindsey Lohan nel suo primissimo film? Adorabile, riuscite a riconoscerla? Classe 1986, originaria di New York, la talentuosa interprete ha esordito come modella fin da piccolissima. A soli 3 anni ha lavorato per la linea “baby” di Calvin Klain e ha preso parte a diversi spot pubblicitari per diversi marchi molto noti. Il suo primo approccio alla recitazione arriva con la soap televisiva “Destini” in cui recita fino al debutto sul grande schermo con un film che è ancora oggi amatissimo e indimenticabile. Ricordate di quale film si tratta e com’era la bella attrice? Andiamo a scoprirlo insieme!

Com’era Lindsey Lohan nel suo primissimo film: riuscite a riconoscerla?

Il suo primissimo ruolo cinematografico arriva quando l’attrice ha circa dodici anni. Si tratta di un’interpretazione davvero pazzesca, in cui Lindsey Lohan ricopre il ruolo della protagonista. O, meglio, di due! Ebbene sì, nel suo primissimo film l’attrice ha interpretato i panni di due gemelle che si incontrano per la prima volta ad un campo estivo, dopo aver ignorato totalmente l’esistenza l’una dell’altra fino a quel momento. Ricordate di che parliamo? Si tratta della pellicola “Genitori in trappola” che fece conquistare a Lindsey Lohan un successo straordinario.

Nel cast anche Dennis Quaid e l’indimenticata Natasha Richardson nei ruoli dei genitori delle gemelle. All’epoca, Lidnsey Lohan riuscì a strabiliare pubblico e critica con la sua straordinaria interpretazione vista anche la sua giovanissima età. Dopo la pellicola, per l’attrice si seguirono una lunga serie di film di grande successo. Da “Quel pazzo Venerdì” a “Mean Girls”. Ricordate com’era l’attrice in “Genitori in trappola”? Adorabile, riuscite a riconoscerla?

Davvero adorabile e tenerissima, non siete d’accordo?