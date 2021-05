Subito dopo la loro vittoria all’Eurovision, I Maneskin hanno risposto alle accuse: cos’è successo dopo poche ore dalla proclamazione.

Stanno continuando a scrivere la storia della musica italiana, i Maneskin. Dopo pochissimi mesi dalla loro vittoria al Festival di Sanremo, la band ha stravinto anche l’Eurovision 2021. Con la loro “Zitti e Buoni”, il gruppo ha conquistato la città di Rotterdam. E si è aggiudicato, così, il titolo di vincitore della sessantacinquesima edizione dell’ambitissima gara musicale. Cos’è successo, però, subito dopo? Ebbene: purtroppo, un imprevisto non da poco. Da quanto si apprende, sembrerebbe che, subito dopo la loro vittoria, Damiano sia stato accusato di aver fatto uso di droga in diretta. Un’accusa bella e buona, c’è da ammetterlo. Alla quale, però, i Maneskin non hanno affatto potuto fare a meno di rispondere. Pochissime ore fa, infatti, è arrivata la loro replica.

È proprio sul loro canale social ufficiale che i Maneskin, dopo aver espresso le loro prime parole dopo la vittoria sul palco dell’Eurovision, hanno voluto rispondere a chi ha accusato Damiano di aver fatto uso di droga in diretta.

I Maneskin, la reazione alle accuse dopo l’Eurovision: “Siamo scioccati”

I Maneskin, quindi, hanno trionfato sul palco dell’Eurovision 2021. La loro vittoria, però, ha suscitato non poche polemiche. Perché? Da quanto si apprende, sembrerebbe che, subito dopo la loro proclamazione, Damiano sia stato accusato di aver fatto uso di droga in diretta. Si, avete letto proprio bene: è questa l’accusa mossa al frontman del gruppo musicale qualche istante dopo la sua vittoria.

In realtà, però, non è affatto così! E i Maneskin non hanno affatto perso occasione di poterlo dire pubblicamente ed apertamente. A distanza di qualche ora dal loro trionfo, il gruppo è intervenuto sul suo canale Instagram ufficiale. Ed ha spiegato come stanno realmente le cose. “Alcune persone stanno dicendo che Damiano si droghi”, hanno iniziato a scrivere, facendo riferimento a diversi video che stanno girando su Twitter. “Noi siamo contro la droga e non abbiamo mai fatto uso di cocaina”, continua a recitare il messaggio social. Sostenendo, inoltre, di essere pronti a darne la conferma. “Non abbiamo nulla da nascondere”, hanno detto ancora.

Nonostante questo piccolo “incidente” di percorso, i Maneskin si dicono contentissimi per la loro vittoria all’Eurovision. “Rock’n Roll non muore mai. Vi vogliamo bene”, hanno concluso.