I Maneskin hanno trionfato sul palco dell’Eurovision, avete visto anche voi la reazione di Chiara Ferragni? Immagine social epica.

Hanno sbaragliato la concorrenza di ben altri 25 paesi e sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria sul palco dell’Eurovision, I Maneskin. Dopo aver trionfato sul palco di Sanremo ed aver iniziato a scrivere la storia della musica italiana, il gruppo musicale è giunto a Rotterdam. Ed ha letteralmente conquistato tutti. Con il brano “Zitti e Buoni”, la band ha trionfato sul palco dell gara canora. E, com’è giusto che sia, ha fatto impazzire tutti i loro ammiratori. Appena proclamati vincitori, infatti, sono state davvero tantissime le persone che sono riversate sui social per esprimere tutto il loro assenso e gioia per la vittoria dei Maneskin.

Tra le tante persone che non hanno potuto fare a meno di reagire alla vittoria dei Maneskin, c’è anche lei: Chiara Ferragni! Dopo la reazione di Amadeus e della compagna di Damiano, anche l’influencer ha voluto esprimere la sua opinione in merito. Cosa è successo? Ve lo mostriamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, l’immagine è davvero epica!

Chiara Ferragni, la reazione alla vittoria dei Maneskin: il messaggio

Sono davvero tantissime le persone che, appena appresa la vittoria dei Maneskin all’Eurovision, hanno voluto esprimere la loro opinione. Tra queste, come dicevamo precedentemente, vi è anche la splendida Chiara Ferragni. Proprio pochissime ore fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, l’influencer ha voluto rivolgere un pensiero per questa incredibile finale della gara canora.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Chiara Ferragni non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. È proprio per questo motivo che, in seguito alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision, non ha potuto fare a meno di esprimere la propria opinione. Ovviamente, l’influencer ed imprenditrice è contentissima per questo strepitoso traguardo della band musicale. Ma non solo. Guardate un po’ qui:

Un’immagine chiarissima e, soprattutto, epica c’è da ammetterlo! “Alle persone che credevano che l’Italia non vincesse l’Eurovision”, scrive Chiara Ferragni a corredo di questa sua fotografia. Anche voi siete d’accordo con lei?