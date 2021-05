Dopo il Festival di Sanremo, I Maneskin hanno trionfato anche sul palco dell’Eurovision 2021: cos’è successo subito dopo la loro vittoria.

Sono passati pochissimi mesi dalla loro rivoluzionaria vittoria alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, eppure i Maneskin trionfano ancora una volta! Proprio ieri sera, Sabato 22 Maggio, si è svolta l’attesissima finale dell’Eurovision 2021. E loro, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ne sono usciti vincitori. Sul palco della città di Rotterdam con la loro solita grinta e passione, i quattro componenti della famosissima band musicale hanno letteralmente impressionato tutti. E sono riusciti, quindi, ad ottenere il premio finale. Premio finale che, badate bene, non corrisponde affatto ad un’entrata economico, piuttosto ad un’opera d’arte di vetro.

Leggi anche –> Elisa D’Ospina, attimi di panico a Rotterdam: “Ha preso fuoco l’hotel in cui stiamo”

Con la loro esibizione, I Maneskin hanno scritto la storia dell’Eurovision 2021. Tanto da uscirne vincitori. Sapete, però, cos’è successo subito dopo la loro vittoria? Ebbene: scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

I Maneskin trionfano sul palco dell’Eurovision: è successo dopo la loro vittoria

Con il codice numero 24, I Maneskin è stato il gruppo musicale più votato da tutto il pubblico dell’Eurovision. E ne è uscito il vincitore. Dopo ben 31 anni dall’ultima vittoria di un artista italiano, la famosissima band si aggiudica il titolo di trionfatrice della gara canora. Svoltasi a Rotterdam dal 18 Maggio fino al 22 Maggio, l’edizione di quest’anno è stata davvero fenomenale. E, senza alcun dubbio, davvero indimenticabile.

Cos’è successo, però, dopo la vittoria de I Maneskin? Beh, la risposta è davvero semplice: il gruppo musicale è ritornato sui social. Ed ha espresso tutta la loro gioia per questa fantastica vittoria. Con una foto che ritrae tutti i componenti della band insieme e felici, i Maneskin non hanno perso occasione di potersi mostrare ai loro sostenitori. “Il rock’n’roll non muore mia. Stasera abbiamo fatto la storia. Vi vogliamo bene”, sono proprio queste le parole che sono state scritte a corredo di questo scatto che li ritrae insieme.

Ebbene si. I Maneskin stanno facendo la vera e propria storia della musica italiana. Dapprima al Festival di Sanremo ed, in seguito, all’Eurovision, la band si accinge a diventare davvero indimenticabile. Complimenti ancora cari ragazzi!