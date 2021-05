Lorella Cuccarini è una showgirl a tutto tondo con una splendida famiglia: sapete chi sono i suoi figli e che lavoro fanno?

Lorella Cuccarini è da sempre un volto amatissimo della nostra tv: grande ballerina e coreografa, ha partecipato ai programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Professionale e molto dolce, è riuscita a costruirsi una carriera strepitosa nel mondo dello spettacolo. Oltre che un’eccellente ballerina, è anche un’apprezzata conduttrice, ma da qualche anno a questa parte ha riscosso un’enorme successo come insegnante ad Amici.

Empatica con gli allievi, riesce a trarre da loro il meglio e si è visto proprio durante l’ultima edizione del celebre talent show dove ha avuto un’intesa magnifica col suo allievo Alessandro. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Lorella ha una splendida e numerosa famiglia composta da lei, suo marito e ben quattro figli! Sapete che lavoro fanno? Scopriamolo!

Lorella Cuccarini, chi sono e a cosa si dedicano i suoi figli

La Cuccarini è sposata dal 1992 col produttore televisivo e musicale Silvio Testi. La coppia ha quattro figli: Sara di 27 anni, Giovanni di 25 e i gemelli Chiara e Giorgio. Questi ultimi nacquero il 1° maggio 2000. Sara, laureata in Svizzera nel 2016 in management, lavora a Milano nel settore immobiliare. Giovanni invece si è laureato a Londra in Economia ed è un dj affermato. Molto originale la scelta di Chiara, che è una calciatrice e gioca nella squadra femminile della Roma. Giorgio sogna di diventare dj come suo fratello.

In un’intervista a Diva e Donna, Lorella Cuccarini aveva raccontato del suo rapporto con i figli: “Non c’è orgoglio più grande dell’aver cresciuto individui capaci di stare al mondo. Oggi so che anche se dovessero rimanere soli, se la caverebbero benissimo”.

Una madre felice e orgogliosa, complimenti a Lorella!