Anticipazioni della puntata di oggi, Lunedì 24 Maggio, di Uomini e Donne: accadrà tra pochissime ore su Canale 5, non vediamo l’ora.

Siamo giunti quasi alle battute di arresto di questa edizione di Uomini e Donne. Proprio oggi, Lunedì 24 Maggio, infatti, andrà in onda una nuova puntata. E proprio oggi, soprattutto, inizia l’ultima settimana di messa in onda del dating show. A partire dalla settimana prossima e, quindi, da Lunedì 31 Maggio, non ci sarà più Maria De Filippi e i suoi tronisti a farci compagnia, bensì il bellissimo Can Yaman e il suo “Mr Wrong”. Ecco, ma cosa succederà oggi? Quali sono le anticipazioni di questa puntata? E, soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci?

Tra pochissime ore, quindi, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, ma cosa dobbiamo aspettarci esattamente? Ebbene: proprio oggi, si concluderà un cerchio. Di che cosa parliamo? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio!

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 24 Maggio: cosa accadrà

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Lunedì 24 Maggio? Ebbene: come preannunciato su Instagram, tra pochissime ore andrà in onda la scelta di Giacomo Czerny. Dopo quella di Samantha Curcio e di Massimiliano Mollicone, tocca proprio al giovanissimo videomaker fare la sua “dichiarazione” d’amore. La scelta, lo sappiamo benissimo, è ricaduta sulla giovanissima Martina Grado. In attesa, però, di vedere cosa accadrà esattamente, vi spieghiamo le prime anticipazioni trapelate dal sito Il Vicolo delle News.

Da quanto si legge, ancora prima di fare la sua scelta, nello studio di Uomini e Donne verranno mandate le giornate che Giacomo ha fatto sia con Martina che con Carolina. È soltanto dopo aver visionato le immagini che la padrona di casa farà uscire le due corteggiatrici. E consentirà al giovanissimo tronista di far fare il suo ingresso ad una di loro. Ecco. Giacomo farà entrare dapprima Carolina. E, con un discorso davvero da brividi, le dirà di non essere lei la scelta. Dopo di lei, ovviamente, farà il suo ingresso Martina. Che, dopo aver appreso di essere lei la “prescelta”, si lascerà andare ad un lungo ed intenso bacio con Giacomo.

Non dimenticate, però: oltre ad essere il giorno della sua scelta, Giacomo vivrà una giornata davvero particolare. Perché, come raccontato, riceverà anche una proposta di lavoro!