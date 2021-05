Brutta notizia per Barbara D’Urso, l’annuncio arriva in diretta: cosa farà adesso la conduttrice televisiva?

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, nonché uno dei pilastri della rete del Biscione. La napoletana conduce solo programmi di successo e attualmente è impegnata con Pomeriggio Cinque e Domenica Live, avendo da poco chiuso con Live – Non è la D’Urso. In passato, la conduttrice è stata anche impegnata con la conduzione del Grande Fratello, reality show che sembra aver riportato al successo. La D’Urso inoltre detiene il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. La presentatrice è anche molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove ha circa tre milioni di seguaci.

Barbara D’Urso, brutta notizia: l’annuncio

Brutta notizia per Barbara D’Urso: dopo la chiusura di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice televisiva deve rinunciare ad un altro programma. Ieri, al termine della puntata di Domenica Live, la napoletana ha annunciato: “Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live”.

Un annuncio che ha spiazzato i fan, dato che alcuni giorni fa la conduttrice aveva dichiarato: “Domenica Live come vi ho già detto è vivo, vegeto, vegetissimo e fa record d’ascolti”. Tutte le cose belle però prima o poi terminano. La D’Urso continuerà ad essere presente su Canale 5 con il consueto appuntamento pomeridiano.

La conduttrice ha poi ringraziato il suo pubblico, ricordando gli appuntamenti settimanali con Pomeriggio 5: “Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me, per voi, per stare insieme. E noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose, che ci vedranno insieme. E poi, ovviamente, Pomeriggio Cinque”.