Carolina Ronca l’ha detto subito dopo la scelta di Giacomo ad Uomini e donne, riportando un messaggio sui social per chi l’ha sostenuta.

Proprio oggi, lunedì 24 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne; il programma condotto da Maria De Filippi sta per terminare, infatti, a fine mese, ci sarà la conclusione di questa stagione, che possiamo dire, è stata super scoppiettante. La puntata andata in onda nel pomeriggio, ha avuto al centro dell’attenzione la scelta di Giacomo, l’ultimo tronista rimasto.

Come ormai è noto, tra Carolina Ronca e Martina Grado, il ragazzo ha scelto Martina. La non scelta, è tornata sui social, subito dopo, riportando nelle storie vari messaggi.

Carolina Ronca, dopo la scelta torna sui social: cosa ha detto l’ex corteggiatrice

Abbiamo avuto modo di seguire il percorso di Giacomo ad Uomini e donne, e proprio oggi, lunedì 24 maggio, abbiamo assistito alla messa in onda della scelta del tronista. La scelta tra Martina Grado e Carolina Ronca è stata la prima.

Purtroppo, per Carolina non c’è stato il lieto fine, almeno non con Giacomo. Come vi abbiamo anticipato, l’ormai ex corteggiatrice è tornata sui social, e ha espresso attraverso varie storie pubblicate alcuni messaggi. “Ringrazio tutti per i bellissimi messaggi che mi state inviando. A tutti quelli che mi hanno sostenuta dall’inizio fino alla fine. A chi ha creduto in Carolina, ed ha speso sempre una parola dolce per descrivermi.. quando mi dite che vi rivedete in me io mi emoziono”.

E così la bella ex corteggiatrice ha voluto mandare un messaggio per tutti coloro che l’hanno sostenuta e appoggiata fin dall’inizio, avendo sempre una dolce parole per ragazza.