Reso noto l’esito del test antidroga a cui si è sottoposto volontariamente Damiano David dei Maneskin: il cantante è risultato negativo.

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 è stato un vero trionfo. Apprezzati dall’Italia che lo scorso marzo li ha premiati facendoli vincere al Festival di Sanremo e amatissimi anche all’estero, questi ragazzi romani hanno dimostrato di poter arrivare dove vogliono col loro talento. Dopo ben 31 anni, il nostro Paese porta di nuovo a casa questa importante vittoria che però non ha mancato di trascinare con sé anche tante polemiche.

Sappiamo che una parte della stampa francese ha infatti accusato Damiano David, il frontman del gruppo, di aver sniffato droga in diretta tv. Proprio così, sui social è stato diffuso un video in cui si vede il cantante chinarsi per qualche frazione di secondo e tanto è bastato a dare luogo a illazioni assurde. Non avendo nulla da nascondere, l’artista romano si è detto pronto a sottoporsi al test antidroga per fugare categoricamente ogni dubbio. Finalmente è stato reso noto il risultato dell’esame che è ovviamente negativo.

Damiano dei Maneskin negativo al test antidroga

Facendo questo gesto spontaneo, David zittisce tutti per sempre: l’Eurovision fa sapere attraverso un comunicato che il caso è chiuso a seguito di “un test antidroga fatto volontariamente nella giornata di oggi dal cantante del gruppo Måneskin che ha restituito un risultato negativo visto dall’EBU”.

Naturalmente delle accuse così gravi non supportate da nessuna prova concreta hanno destato disapprovazione anche da parte dell’organizzazione dell’evento. “Siamo allarmati dal fatto che speculazioni imprecise che portano a notizie false abbiano oscurato lo spirito e l’esito dell’evento e influenzato ingiustamente la band”.

Nella nota anche i complimenti ai Maneskin e un arrivederci all’Italia che ospiterà il Festival il prossimo anno.