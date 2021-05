Caso Denise Pipitone, Una nuova segnalazione arriva dall’Ecuador: una giovane ragazza somiglia particolarmente a Piera Maggio. Ecco tutti i dettagli.

Continuano ad arrivare segnalazioni riguardo il caso di Denise Pipitone. La bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo è ancora viva? Se sì, dove si trova? In tutti i programmi di informazione ormai viene affrontato il tema: ieri, a Domenica Live, sono state mandate in onda clamorose dichiarazioni di Fabrizio, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi. Le indagini ancora non hanno confermato un colpevole ma la ricerca della piccola Denise è sempre attiva. E’ il portale Libero a lanciare una nuova indiscrezione bomba: dopo il caso della Russia Olesya, spunta una nuova ragazza molto somigliante alla piccola. Ecco nel dettaglio cosa riporta il portale.

Caso Denise Pipitone, nuova segnalazione dall’Ecuador: la somiglianza con Piera Maggio è clamorosa

I riflettori sono ancora puntati sul caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo. Il fatto avvenuto 14 anni fa continua ad essere argomento d’attualità: spuntano spesso diverse segnalazioni. L’ultima arriva dal portale Libero il quale fa presente che sui social, tra Facebook e Tik Tok, stanno circolando alcune immagini di unna ragazza dell’Ecuador. Quest’ultima somiglia particolarmente a Piera Maggio, mamma di Denise. Del caso se n’è occupato anche Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. Alla conduttrice, anche un telespettatore ha segnalato la clamorosa somiglianza: si riaccendono dunque le speranze, questa volta arriva dall’Ecuador. Questa una foto della giovane ecuadoriana vicino la fotografia di Piera Maggio e la piccola Denise.

Intanto proseguono le indagini sui colpevoli della scomparsa. L’ex fidanzato di Jessica Pulizzi avrebbe confessato tali parole, mandate in onda a Domenica Live: “Pur non ammettendolo chiaramente, dall’intesa che c’era tra noi ho intuito che aveva effettivamente commesso qualcosa di grave nei riguardi della bambina Denise”