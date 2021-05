Emma Marrone non ne può più e pubblica uno dei messaggi che le arrivano su Instagram: “Ci rinuncio”, cosa è successo?

È una delle cantanti più amate del nostro Paese. Vincitrice di Amici di Maria De Filippi nella nona edizione nel 2010, Emma Marrone è oggi una vera e propria star. Anche su Instagram, dove il suo profilo conta ben 4,9 milioni di followers. Coi quali l’artista pugliese condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E non mancano delle stories davvero esilaranti. Come quella apparsa poche ore fa sul suo profilo: Emma ha condiviso con i fan un messaggio ricevuto in direct proprio poco fa. Ecco cosa è successo.

“Vabbè dai. Ci rinuncio”. È questo il commento ironico che Emma Marrone lascia a proposito di un messaggio ricevuto sul suo profilo Instagram. Sempre ironicamente, infatti, Emma aveva pronunciato la parola “Sapevatelo”, in uno dei video pubblicati nelle sue stories. La sua ironia, però, evidentemente non è stata colta da tutti: c’è chi ha risposto alla sua stories con la forma corretta del verbo, “sappiatelo”. Un botta e risposta curioso, che la cantante a voluto condividere con i fan. Ecco uno screen della story:

Ma tutti si staranno chiedendo: cosa dobbiamo sapere? Ebbene, c’è una splendida notizia per i fan della cantante: questa sera, alle ore 23, Emma sarà in diretta proprio sul suo canale ufficiale di Instagram. Ecco le sue parole “Ciao belli miei solo per dirvi che stasera alle 11 super mega diretta su Instagram Non mancate, ovviamente, vi aspetto. La sorpresa la faccio io a voi, sapevatelo!”. Insomma, mancano poche ore e la cantante si connetterà in diretta con i suoi fan, che potranno interagire con lei e fare domande, che lei leggerà. Insomma, un appuntamento da non perdere! E voi, ci sarete?