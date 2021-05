Lutto nel mondo della Formula 1: Max Mosley, storico presidente della Fia, se ne è andato all’età di 81 anni dopo una vita molto intensa.

Un lutto che colpisce il cuore della Formula 1: l’ex presidente della Federazione automobilistica internazionale, Max Mosley, è morto all’età di 81 anni. Fu uno dei dirigenti di maggior spicco nell’ambito del motorsport e grazie al suo contributo e quello dell’ex patron del Circus Bernie Ecclestone, il mondo della Formula 1 moderna è migliorato notevolmente in quanto a sicurezza.

Ma chi era Max Mosley? Ebbene, suo padre era Oswald Mosley, pilota da corsa e avvocato, leader del movimento fascista britannico negli anni ’30 fino a quando fu investito della carica di presidente della Fédération International de l’Automobile nel 1993.

Max Mosley, le vicende che hanno segnato la sua vita

Non mancarono gli scandali nella vita personale e professionale di Mosley: il 30 marzo 2008 fu protagonista di una vicenda clamorosa di cui parlò il quotidiano inglese News of the World. Furono pubblicati alcuni scatti tratti da un lungo video in cui sarebbe stato presente Mosley insieme ad alcune prostitute con divise naziste.

Il clamore scatenato da un tale scandalo costrinse Mosley ad affidare all’assemmblea generale della FIA la decisione di restarne come capo. Il 3 giugno, con 103 voti favorevoli, 55 contrari, 7 astenuti e 4 nulli, l’assemblea si pronunciò a favore della sua permanenza in carica.

Il 24 luglio 2008 il quotidiano News of the World fu condannato al risarcimento di 60.000 sterline per violazione della privacy. Mosley si impegnò contro Google per eliminare le tracce di quelle immagini dalla rete.

Decise di non ricandidarsi a presidente della FIA e il suo posto fu occupato dall’ex team manager e amministratore delegato della Ferrari, Jean Todt.