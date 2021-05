Francesca Lodo è stata eliminata la scorsa settimana da L’Isola dei famosi, e soltanto da qualche ora ha fatto il suo ritorno sui social.

L’Isola dei famosi ha avuto inizio a marzo, e in questi mesi ci ha accompagnato tenendoci compagnia per due giorni a settimana. E’ stata sicuramente un’edizione che non è mancata di colpi di scena, a partire dai numerosi ritiri di alcuni naufraghi, costretti ad abbandonare l’Honduras per motivi di salute.

Ma ovviamente non sono mancate le eliminazioni, e alcune hanno lasciato un po’ d’amarezza. Qualche settimana fa, ad essere eliminata Francesca Lodo, che trovatasi insieme a Beatrice Marchetti su Playa Imboscada, si è dovuta sfidare al televoto con Roberto Ciufoli. Purtroppo, il pubblico ha deciso di far restare quest’ultimo e la modella. Da qualche ora, Francesca è ritornata sui social, riportando un primo messaggio.

Francesca Lodo torna torna attiva sui social: cosa ha detto dopo l’eliminazione

Francesca Lodo è stata eliminata da L’Isola dei famosi qualche settimana fa; l’ex naufraga si è trovata al televoto con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli, quest’ultimo eliminato, ha deciso di restare su playa imboscada. Ma come più volte ha detto Ilary Blasi, l’isola può ospitare soltanto due persone, e così è stato aperto il televoto.

Ad uscire è stata Francesca Lodo, che ha dovuto lasciare il reality, per fare il suo ritorno in Italia. Da pochissimo, l’ex naufraga è ritornata ad essere attiva sui social, e ha voluto lasciare un messaggio per i suoi follower: “Sto tornando da voi, e non vedo l’ora”.

Queste le parole di Francesca, che ha espresso la gioia di poter tornare. Sappiamo, la bella Lodo è sempre stata super appoggiata, e molti speravano che potesse arrivare in finale. Così, purtroppo, non è stato, ma sicuramente questa esperienza sarà stata per lei fruttuosa.