Francesco Totti ed Ilary Blasi oggi festeggiano: no, non il loro anniversario; l’annuncio è arrivato attraverso Instagram.

Insieme formano una delle coppie più amate di sempre. E anche una delle più seguite sui social. Parliamo di Francesco Totti ed Ilary Blasi, che insieme contano più di 5 milioni di followers su Instagram! Ed è proprio attraverso il suo canale ufficiale del noto social network che l’ex campione giallorosso ha annunciato una splendida notizia ai suoi seguaci: quella di oggi è una data davvero speciale per lui. Scopriamo perché e di cosa si tratta.

Francesco Totti ed Ilary Blasi oggi festeggiano: oggi un anno della CT10 management It scouting

“Un anno di CT 10 management IT Scouting, con tante soddisfazioni. Grazie a tutto lo staff per l’impegno ed il supporto e grazie al nostro prezioso partner Wy Scout”. Queste le parole di Francesco Totti, nell’ultima storia pubblicata sul suo canale ufficiale di Instagram. La società di consulenza sportiva, nata proprio dalla volontà di Totti di mettere a disposizione di club e calciatori la sua esperienza, compie un anno. Uno splendido traguardo per l’ex capitano delle Roma, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo, è rimasto comunque legato al mondo dello sport. E da un anno si occupa dello scouting, con un team guidato proprio dall’idolo dei tifosi della Roma.

Uno splendido successo per Francesco Totti, al quale vanno tutte le nostre congratulazioni.

L’Isola dei famosi, manca poco: chi vincerà il reality?

E questa sera, in tv, ci sarà invece Lady Totti! In diretta, come ogni lunedì sera, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Una puntata che si preannuncia ricca di soprese e colpi di scena: chi sarà eliminato tra Fariba Tehrani e Myrea ma, soprattutto, ci saranno nuovi finalisti ufficiali che si uniranno ad Andrea Cerioli? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo. Appuntamento a partire dalle ore 21 e 20. Non mancate.