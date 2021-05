L’ex concorrente del GF Vip ha raccontato di aver ritrovato l’amore: la notizia è fantastica! Il primo incontro e la differenza d’età!

Oltre alla versione “classica” del famosissimo reality di Canale 5, da diversi anni a questa parte, a farci compagnia vi è anche il GF Vip. Condotto, per la prima volta in assoluto, dalla splendida Ilary Blasi a partire dal 2016, la versione celebrities del programma si è dimostrato una vera e propria garanzia per i canali Mediaset. Tanto è vero che proprio la quinta edizione, quella condotta da Alfonso Signorini fino a qualche mese fa, è stata la più lunga in assoluto. Ci sarà una sesta edizione? Assolutamente si! E, a quanto pare, il padrone di casa e il suo staff ne sono a lavoro proprio in queste ultime settimane.

Cosa accadrà, quindi? Cosa dobbiamo aspettarci dalla sesta edizione? Non lo sappiamo! Attualmente, è ancora tutto un mistero! C’è da dire, però, che, in questi ultimi giorni, un ex concorrente del GF Vip è al centro dell’attenzione di tutti. Perché? La risposta è piuttosto semplice: ha ritrovato l’amore! Ma non solo. Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

L’ex del GF Vip ha ritrovato l’amore: la differenza d’età

Ha ritrovato l’amore, l’ex concorrente del GF Vip! E ad annunciarlo è stato proprio il diretto interessato. Prima di capire ogni cosa nel minimo dettaglio, siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene: facciamo riferimento proprio a Fabio Testi! Avete letto proprio bene, si! Alla soglia di ben ottant’anni, il famosissimo attore è nuovamente felice accanto ad una donna.

Come si sono conosciuti, però? Anche in questo caso, l’ex concorrente del GF Vip ha raccontato ogni cosa. Da quanto si apprende dalla sua intervista al settimanale “Nuovo”, sembrerebbe che il loro primo incontro sia stato decisamente “fortuito”. In particolare, sembrerebbe che i due si siano incontrati ad una visita medica. E da lì non si siano più lasciati. “Sono rimasto sorpreso dal fatto che è una professoressa di sessuologia, a me interessa l’argomento”, ha detto Fabio Testi al settimanale.

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui! Tra Fabio Testi e la sua compagna, pensate, c’è una notevole differenza d’età. Sembrerebbe, infatti, che la giovane donna abbia 34 anni. Nonostante questo, però, l’attore ha detto: “Stiamo studiando il nostro futuro”.

Insomma, è proprio vero: l’amore non ha età! E Fabio Testi ne è la prova. Complimenti!