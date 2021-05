Durissima stoccata a Pio e Amedeo: le parole arrivano da Heather Parisi , sentite cosa ha detto la famosa showgirl sul duo comico!

Ballerina, cantante, attrice teatrale e showgirl: Heather Parisi è uno dei volti femminili più famosi in Italia. Ha raggiunto il successo tra fine anni ’70 ed inizio ’80 e proprio nelle ultime ore tra le pagine de Il Corriere della Sera ha voluto ripercorrere le tappe principali della sua carriera. Ha voluto lanciare, inoltre, qualche frecciata ai protagonisti del piccolo schermo del momento. In particolare, Heather ha preso in mano il monologo di Pio e Amedeo che recentemente è stato al centro della polemica per il discorso sul ‘politicamente corretto’. Ha commentato le parole del duo comico pugliese in maniera molto dura. Ecco cosa ha detto durante l’intervista al Corriere della sera.

Heather Parisi, durissima stoccata a Pio e Amedeo: “Queste parole offendono”

Heather Parisi durante un’intervista a Il Corriere della Sera ha parlato di Pio e Amedeo e del discorso sul ‘politicamente corretto’ affrontato nell’ultima puntata di Felicissima Sera. “Ho letto che due comici italiani, Pio e Amedeo, hanno difeso la parola negro e altre simili. In America, non lavorerebbero più. Queste parole evocano odio, offendono. Se, come me, sei davvero per un mondo che include, non puoi ritenerle satira o comicità”. La showgirl ha ricordato la sua adolescenza a San Francisco, vicina alla comunità gay. Anche lei fu vittima di un’aggressione: “Sono cresciuta nella comunità gay di San Francisco, ci sono arrivata a 13 anni, da sola, per studiare danza. Con loro ho vissuto paure, entusiasmi, esclusioni e violenza. Un giorno, per strada, dei bulli cominciano a urlare a loro froci e, a me, lesbica. Io risposi: e pure se lo fossi? Mi sono sentita scaraventare a terra da un pugno in viso“.

La rivalità con Lorella Cuccarini, inoltre, è sempre stata nota a tutti. In merito a questo, Heather Parisi ha commentato: “Non è rivalità: siamo proprio il diavolo e l’acqua santa. Io sono il diavolo, ovviamente. Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia, carriera e pensieri sui diritti civili”.