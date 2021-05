Isola dei famosi, Fariba Tehrani è stata eliminata al televoto, e subito dopo è giunto il commento di Giulia Salemi.

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è appena iniziata, questa sera, lunedì 24 maggio, e dopo l’ingresso di Ilary Blasi, siamo entrati nel vivo della diretta. In queste puntate andate in onda, siamo stati decisamente scossi da inaspettati ritiri, infatti, alcuni dei naufraghi presenti, hanno dovuto lasciare l’Honduras per motivi di salute, e poter in questo modo, sottoporsi a cure o controlli medici una volta rientrati in Italia.

Nonostante questi imprevisti, il reality ha proseguito la sua corsa, e siamo quasi arrivati alla fine di questa esperienza. Questa sera, lunedì 24 maggio, una nuova puntata è iniziata subito col botto. E’ arrivato il momento dell’eliminazione che vedeva lo ‘scontro’ tra Fariba Tehrani e Miryea Stabile, e inaspettatamente, è stata proprio Fariba ad essere eliminata. Subito dopo, è giunto il commento di Giulia Salemi.

Isola dei famosi, Fariba ha perso al televoto: arriva il commento di Giulia Salemi

Una nuova puntata de L’Isola dei famosi è appena iniziata, condotto da Ilary Blasi, il reality ha proseguito la sua corsa, appassionando i telespettatori da casa, che si sono immersi nelle dinamiche del gioco. Questa sera, lunedì 24 maggio, al televoto erano presenti Fariba Tehrani e Miryea Stabile.

Inaspettatamente, ad essere eliminata è stata proprio la mamma di Giulia Salemi, Fariba. Ricordiamo che, nei precedenti televoti, la donna ha superato alla grande le nomination, ma questa volta non è riuscita. Subito dopo, è arrivato il commento proprio della Salemi, che ovviamente non poteva non colpire l’attenzione: “Ci sta, si può perdere anche a testa alta.. brava mamma”.

Giulia ha anche ringraziato tutti coloro che hanno sostenuta la naufraga, come potete vedere, riportando con ironia il messaggio. Ma cosa succederà adesso per la Tehrani? Ci sarà una nuova opportunità per lei, su una nuova isola? Lo scopriremo a breve.