Sapete chi è la compagna di Lando Buzzanca? In questo articolo vi parliamo proprio di Francesca Della Valle

Lando Buzzanca è un attore e cantante molto noto nel panorama artistico italiano. Egli è nato a Palermo il 24 agosto 1935 in una famiglia di artisti. Dopo alcuni film girati come comparsa, tra cui spicca il colossal Ben-Hur, l’esordio ufficiale arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie prima per Divorzio all’italiana e, successivamente, per Sedotta e abbandonata. La scelta dei successivi copioni, però, penalizza Buzzanca, che viene relegato dalla critica cinematografica come un interprete del cinema di serie B. Buzzanca si ritrova spesso a interpretare ruoli stereotipati di maschio siciliano amante delle donne ma un po’ tonto. La sua vena comica e la sua recitazione spontanea, però, incontrano un vasto consenso di pubblico e nel 1970 raggiunge l’apice del successo con Signore e Signora, al quale seguiranno altri impegni televisivi e cinematografici.

Chi è la compagna di Lando Buzzanca

Buzzanca è stato sposato con Lucia Peralta per 57 anni. Da loro matrimonio sono natidue figli, Massimiliano e Mario. La moglie è morta nel 2010. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attore ha confessato: “Non ho mai avuto una doppia vita. Ho amato mia moglie moltissimo, siamo stati 57 anni assieme e lei mi ha dato solo tre schiaffi. Le mie cose con le attrici erano una o al massimo due volte. Tornavo sempre a casa”.

Nel 2016 ha conosciuto la giornalista Francesca Della Valle, di 40 anni più giovane di lui. I due si innamorano ed annunciano anche un futuro matrimonio, per il quale non c’è ancora una data.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca della Valle (@francesca_della_valle)

Francesca è una nota giornalista, ma anche una conduttrice. Nel 2010 ha lavorato anche con Maria De Filippi per Amici. La Della Valle è inoltre un’autrice Siae e autrice televisiva. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di organizzare tantissimi eventi davvero molto importanti, tra cui “Serata per Ennio Morricone” e tantissimi altri. Ha firmato inoltre tantissimi servizi per alcuni programmi della Rai, come ad esempio Linea Verde o UnoMattina. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di collaborare con tantissimi attori importanti come Vincenzo Salemme, Eugenio Bennato e tanti altri di enorme successo.