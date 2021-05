Lando Buzzanca, la compagna: “Non ho sue notizie dal 21 aprile”

La compagna di Lando Buzzanca lancia un grido di allarme: “Non ho sue notizie dal 21 aprile”, ecco le sue parole

Lando Buzzanca è un attore e cantante nato a Palermo il 24 agosto 1935. Dopo alcuni film girati come comparsa, tra cui Ben-Hur, l’esordio ufficiale arriva nel 1961 con Pietro Germi, che lo sceglie per il ruolo di Rosario Mulè in Divorzio all’italiana e, successivamente, per quello di Antonio in Sedotta e abbandonata. La scelta dei successivi copioni, però, non sarà sempre fortunata, dato che l’attore si ritroverà spesso a interpretare ruoli stereotipati di maschio siciliano amante delle donne ma un po’ tonto. La critica cinematografica lo relega alla schiera degli interpreti del cinema di serie B. La sua vena comica e la sua recitazione spontanea incontrano però un vasto consenso di pubblico e nel 1970 raggiunge l’apice del successo con Signore e Signora, al quale seguiranno altri impegni televisivi e cinematografici.

Lando Buzzanca, le parole della compagna

Lo scorso 21 aprile, l’attore e cantante Lando Buzzanca è stato ricoverato in seguito ad un incidente domestico. Il palermitano, debilitato dal punto di vista fisico, sarebbe caduto, riportando un trauma. La compagna, Francesca Della Valle, da allora pare non abbia più notizie del compagno, come raccontato ai microfoni di Fanpage.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca della Valle (@francesca_della_valle)



“Non ho notizie dal 21 aprile, non devo essere informata su nulla. Non so quali siano le sue attuali condizioni di salute” – ha dichiarato la Della Valle – “Sto facendo la guerra, ma c’è un muro attorno a questa vicenda. L’amministratore di sostegno ha vietato all’ospedale di darmi informazioni sanitarie e di avere contatti telefonici. Hanno tolto il telefono a Lando. Perché l’amministratore di sostegno interviene in una storia d’amore e isola Lando da me? Per Lando, sentirmi è determinante. Io sono la sua luce. Avermi vicino psicologicamente gli sarebbe d’aiuto. Io ormai non dormo la notte”.

La compagna di Buzzanca ha poi dichiarato: “Lando ha un solo problema: l’afasia. Ha bisogno di logopedia. Lui senza parole non vive. Con la logopedia riesce a lavorare serenamente. L’afasia è sorta dopo l’ischemia del 2014”.