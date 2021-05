Battibecco a distanza tra Maria Teresa Ruta e Le Donatella: la giornalista risponde alle critiche di Giulia Provvedi su Instagram.

Sui social, specialmente su Instagram, non è raro che si scatenino polemiche tra personaggi del mondo dello spettacolo. Ne è la prova quanto accaduto in queste ore tra due donne molto amate dal pubblico come Maria Teresa Ruta e Giulia Provvedi de Le Donatella. Questo tipo di battibecchi virtuali si svolgono perlopiù a colpi di storie condivise sul popolare social network e infatti tra le due è avvenuto proprio con questo tipo di modalità.

Ma cosa è accaduto precisamente? Ebbene, sappiamo che la Ruta ama trasmettere un’immagine di sé variopinta e colorata, sbarazzina e allegra. Chi ha seguito il GF Vip 5 ricorderà sicuramente i suoi look iconici che non la facevano passare di certo inosservata.

Anche adesso che l’esperienza al GF Vip si è conclusa, Maria Teresa continua a condividere sul suo account contenuti divertenti prendendosi anche un po’ in giro, proprio all’insegna della spensieratezza.

A quanto pare ciò non è visto di buon occhio da tutti e infatti, sul profilo ufficiale de Le Donatella, Giulia Provvedi ha criticato la conduttrice. Quest’ultima ha risposto a sua volta, vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Maria Teresa Ruta risponde a Giulia Provvedi: “Voglio rassicurare Le Donatella”

L’ultimo post pubblicato dalla Ruta è un ironico video in cui si muove come un granchio indossando una tuta e ballando. Ebbene, Giulia de Le Donatella, in una sua recente storia si è espressa così sull’ex gieffina: “C’è un persona che mi fa un po’ di paura…ed è lei”, mostrando il video della Ruta.

La madre di Guenda Goria ha risposto a sua volta rispostando il commento e scrivendo: ” Voglio mandare un saluto a Le Donatella e rassicurarle che sono un granchio innocuo, non mordo nessuno, nemmeno gli haters”.

Ma non è finita qui: la bionda giornalista ha poi aggiunto altre frecciatine alla cantante ribadendo che il mondo social, proprio come nella realtà, è solito criticare tutto e tutti, qualunque cosa si faccia. Ciò che conta, sottolinea, è continuare a sorridere e fare ciò che si ama.

