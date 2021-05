Nei panni del tenebroso e affascinante “Jess” riuscì a conquistare il pubblico di “Una mamma per amica”: sapete com’è oggi e cosa fa il talentuoso Milo Ventimiglia?

“Una mamma per amica” è una serie che è rimasta nel cuore del pubblico per moltissimi motivi, a cominciare dai personaggi ben delineati e dalla trama coinvolgente. La storia di Lorelai e Rory, madre e figlia, è stata così seguite e appassionante che, a distanza di anni, sono stati girati altri 4 episodi per la gioia dei telespettatori. Tra i vari amori che si susseguono nella vita delle protagoniste, un posto di rilievo è occupato senza dubbio da “Jess”, interpretato dall’affascinante Milo Ventimiglia: sapete com’è e cosa fa oggi il talentuoso attore? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo!

Milo Ventimiglia: com’è oggi e cosa fa l’affascinante “Jess” di “Una mamma per amica”

Sebbene “Dean” fosse il stato il primo ragazzo di Rory, si può dire che Jess sia stato il suo primo vero amore. I due, diversissimi, si innamorano grazie ai punti in comune che scoprono di aver pian piano, conoscendosi. Forse non tutti sanno che gli attori, nella realtà, sono stati una vera coppia per diversi anni.

Milo Ventimiglia, prima di approdare a “Una mamma per amica”, aveva ricoperto piccoli ruoli in altre celebri serie tv. Da “Sabrina – Vita da strega” a “Law e Order – Unità Vittime Speciali”. Dopo “Jess”, l’attore ha conquistato ulteriore celebrità e successo con il ruolo di Peter in “Heroes”. L’attore si è fatto conoscere anche al cinema, prendendo parte a “Rocky Balboa” e “Attraverso i miei occhi”. Negli ultimi anni lo stiamo ammirando in “This is us” grazie al quale ha ricevuto diverse candidature agli Emmy. Curiosi di vedere com’è cambiato dai tempi di “Una mamma per amica”? Eccolo oggi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milo Anthony Ventimiglia (@miloanthonyventimiglia)

Sempre affascinante e dal penetrante sguardo magnetico, siamo certi che sarete d’accordo anche voi!