Orietta Berti saluta i Maneskin a Che tempo che fa: ma avete visto cosa ha fatto? Il ‘gesto’ ha scatenato i fan.

Sabato 22 maggio, abbiamo avuto modo di seguire l’Eurovision Song Contest, in cui a vincere dopo 31 anni, è stata proprio l’Italia, con il gruppo rock I Maneskin. La band ha trionfato al Festival di Sanremo 2021, con il brano Zitti e buoni, e ancora una volta, sono riusciti a trionfare nell’importante competizione.

Un vero successo, che ha portato tutti gli italiani ad esultare insieme a loro. Ieri sera, però, a Che tempo che fa, è arrivata in studio Orietta Berti, anche lei, ricordiamo, presente al Festival della canzone italiana, che più volte ha avuto modo di parlare e ‘divertirsi’ con i Maneskin. E in collegamento dalla trasmissione, c’erano proprio loro. Orietta, entrando, li ha salutati in modo del tutto inaspettato, e il suo gesto ha fatto il giro del web.

Orietta Berti, è successo dopo la vittoria dei Maneskin: il gesto non è passato inosservato

Ieri sera, come abbiamo anticipato, in collegamento dalla trasmissione Che tempo che fa, ci sono stati i Maneskin, i vincitori dell’Eurovision Song Contest, la competizione che ha visto la finale sabato 22 maggio. Un grande successo per la band, che ha scatenato la gioia dei fan, e diciamo la verità, un po’ di tutta Italia, dato che, è arrivata dopo 31 anni dall’ultima vittoria italiana all’Eurovision.

A Che tempo che fa, è arrivata Orietta Berti, che ha salutato il gruppo facendo un gesto che non è passato inosservato. Inizialmente ha sbagliato a porre le dita, ma ha fatto capire quale era il movimento che voleva fare. Ebbene, un gesto che subito ha scatenato l’entusiasmo dei fan, dato che la Berti è molto amata ed apprezzata.

Il video ovviamente ha conquistato tutti! Orietta Berti continua a stupirci, e a conquistarci, con il suo fare esilarante, e con la sua voce, immensa!