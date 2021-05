Selvaggia Roma ha riportato un indizio sui social che non è assolutamente sfuggito, cosa sta per annunciare?

Selvaggia Roma, negli ultimi mesi, è stata particolarmente al centro dell’attenzione, dopo essere stata una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia si è fatta amare ed apprezzare, portando sempre avanti le sue idee, e la sua forte personalità, bisogna ammetterlo.

Attivissima sui social, Selvaggia, da pochissimo, ha attivato il box, per parlare un po’ con i suoi follower. Ma una risposta, ad una questione particolare, ha subito colpito l’attenzione di tutti. Ci chiediamo, cosa sta per succedere? La Roma sta per annunciare qualcosa di pesante?

Selvaggia Roma, cosa sta per succedere? L’indizio social non sfugge

La bellissima Selvaggia Roma ha destato non poco sospetto, rispondendo ad una domanda di un suo follower, attraverso il suo canale instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, attivissima sui social, ha deciso di passare un po’ di tempo in compagnia dei suoi fan, per poter parlare con loro.

Ma a destare una forte curiosità è stata la risposta alla domanda: “Che progetti televisivi hai?”, da parte di un utente, che curioso di sapere e di scoprire, come lo siamo un po’ tutti, ha chiesto. La risposta della bella Selvaggia sembra essere un indizio molto particolare: “Ci sono, ma non posso dirvi nulla al momento al riguardo”.

Ebbene, cosa sta per accadere? La Roma sta per annunciare una ‘pesante’ novità? Al momento, non sappiamo, ma sicuramente, prossimamente, o almeno quando sarà per lei il momento giusto, ce ne parlerà. Adesso, possiamo solamente fare grandi supposizioni, in attesa di scoprire cosa ci riserva Selvaggia Roma. E noi non vediamo l’ora di farci sorprendere da lei!