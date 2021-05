Oggi è un’attrice di grande successo del grande schermo, ma da piccola l’abbiamo conosciuta grazie al piccolo schermo: ricordate in quale amatissima serie tv ha recitato Shailene Woodley da bambina?

Bellissima e talentuosa, Shailene Woodley ha conquistato il pubblico nelle vesti di protagonista di “La vita segreta di una teenereger americana”, prima di essere consacrata al successo e alla fama dalla saga di “Divergent”. Dotata di un’innata eleganza e di una bellezza raffinata e delicata, l’attrice ha costruito una carriera brillante, sia sul piccolo che su grande schermo. Basti pensare a “Big Little Liaes” in cui recita al fianco di due icone di Hollywood del calibro di Nicole Kidman e Reese Witherspoon. Forse non tutti lo ricordano, ma prima ancora di “La vita segreta di una teeneger americana” abbiamo ammirato la bella interprete in un’altra produzione davvero indimenticabile. Ricordate in quale celebre e amatissima serie tv ha recitato Shailene Woodley da bambina?

Shailene Woodley: ricordate in quale serie tv l’abbiamo vista da bambina?

Originaria di Simi Valley, classe 1991, si appassiona alla recitazione fin da piccolissima. Prende così parte a diverse produzioni televisive molto amate, tra cui “Senza traccia” e “Crossing Jordan”. A consacrarla al successo è il ruolo di protagonista ne “La vita segreta di una teeneger americana” ma, prima, abbiamo visto la bellissima attrice in una fiction davvero iconica. Di che parliamo?

Ebbene, Shailene Woodley ha vestito i panni di “Kaitlin Cooper”, sorella dell’amatissima Marissa, per la prima stagione dell’indimenticabile “The O.C.” . Viene poi sostituita da Milla Holland per quanto riguarda gli anni successivi. La svolta cinematografica, invece, arriva con il franchising di “Divergent”, di cui è la protagonista assoluta. L’abbiamo poi ammirata in molte pellicole emozionanti e apprezzate da pubblico e critica, come “Colpa delle stelle” e “Resta con me”. Talentuosa e acclamata, Shailene Woodley regalerà di certo molte altre performance strabilianti!

E voi, la ricordavate nei panni della sorellina di Marissa?