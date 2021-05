In alcune Instagram Stories, Tommaso Zorzi ha raccontato della presenza di una persona che spesso è sotto casa sua e la segue per strada.

È attivissimo sul suo canale social ufficiale, Tommaso Zorzi. E, spesso e volentieri, l’influencer non perde occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, mentre è in giro con il suo cagnolino, l’opinionista de L’Isola dei Famosi ha raccontato ai suoi sostenitori della presenza di una persona che spesso è sotto casa sua. E che lo segue anche per strada. “Chi mi ha mai incontrata per strada lo sa che che sono una persona estremamente disponibile”, ha iniziato a dire il buon Zorzi. Annunciando, quindi, di stare raccontato un cosa spiacevole.

Leggi anche –> Mariano Catanzaro: “Tommaso Zorzi mi intriga”, la confessione inaspettata dell’ex tronista

“C’è una persona in particolare che ultimamente non mi fa sentire a mio agio. Spesso sta sotto casa mia e mi segue per strada. Mi ha chiesto tanti favori. E questa cosa mi mette un po’ di agitazione”, ha continuato a dire l’influencer. Scopriamo cos’è successo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Tommaso Zorzi, spiacevole episodio: “C’è una persona che mi segue per strada”

Un vero e proprio spiacevole episodio, quello che, attraverso una serie di Instagram Stories, Tommaso Zorzi ha voluto ampiamente raccontare ai suoi sostenitori. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che ci sia una persona che, spesso, si posiziona sotto casa sua. E che lo segue per strada. “Questa cosa mi mette un po’ di agitazione”, dice l’influencer milanese prima di mostrare le immagini che lo ritraggono mentre affronta questo individuo. “Adesso l’ho affrontata. Gliel’ho detto e speriamo che smetta. Anche perché io le ho dato anche il mio numero perché mi sembrava una persona che ne potesse avere il bisogno. Quando è troppo, però, è troppo”, dice ancora l’ex vincitore del GF Vip.

Leggi anche –> Gilles Rocca, torna a parlare sui social: le prime parole dopo il confronto con Tommaso Zorzi

Nelle immagini mostrate subito dopo, si sente chiaramente Tommaso Zorzi dire alla persona in questione di non seguirlo più. “Non è normale”, ha detto. Continuando, poi, a dire di soffrire di ansia. Ed è per questo motivo che queste cose lo agitano ancora di più.

Speriamo che l’appello di Tommaso Zorzi sia accolto!