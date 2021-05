E’ stata la tronista di Uomini e Donne 21 anni fa: correva il 2000 e sedeva sul trono insieme a Tina Cipollari. Ecco com’è diventata adesso!

Parliamo degli inizi di Uomini e Donne. Nella stagione 2000 il programma condotto da Maria de Filippi cambiò format: si trasformò da talk show a dating show e così nacque la figura del tronista. Il primo in assoluto è stato Roberto Maltoni: una delle sue corteggiatrici fu l’attuale protagonista del programma, Tina Cipollari! Quest’ultima, oggi opinionista del dating show, fu chiamata dopo la scelta di Roberto ad inaugurare una nuova stagione nel ruolo di tronista insieme a Claudia Montanarini! Tutti ricorderanno la bellissima donna bionda, anche lei corteggiatrice di Roberto, sorella di Giulia Montanarini ed ex componente fisso del pubblico in studio. Nel programma scelse Cristian D’Onofrio: dopo Uomini e Donne Claudia non si è più vista in tv. Com’è diventata oggi, cosa fa? Vi parliamo di lei…

E’ stata la tronista di Uomini e Donne 21 anni fa: com’è diventata adesso? Resterete di stucco

Claudia Montanarini è stata la prima tronista donna di Uomini e Donne al fianco di Tina Cipollari. Dopo Roberto Maltoni, le due bionde diventavano protagoniste del programma. Terminata l’esperienza con il dating show, Tina ha proseguito la carriera televisiva: e Claudia? Qualche tempo dopo tornò in studio come consigliera di sua sorella Giulia, a quel tempo tronista ma è stata anche al centro della cronaca rosa per il suo burrascoso matrimonio. La Montanarini sposò Daniele Pulcini ma le cose andarono male. Tra accuse e denunce, l’ex tronista ha passato non pochi guai giudiziari: Claudia è stata anche condannata a 3 anni e 4 mesi di reclusione per aggressione.

Ma com’è oggi Claudia? E’ cambiata nel tempo? La risposta è no! Ecco una foto che ha pubblicato sul suo canale Facebook:

Presente anche su Instagram, Claudia si chiama ‘claudiabastaeavanza’ ma il profilo è privato.