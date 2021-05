Carolina Ronca è la corteggiatrice e non scelta di Giacomo a Uomini e Donne, ma sapete in cosa è laureata? Il suo titolo di studio.

Oggi, Lunedì 24 Maggio, andrà in onda la scelta di Giacomo Czerny a Uomini e Donne. Dopo quella di Samantha Curcio, ricaduta su Alessio Ceniccola, e di Massimiliano Mollicone, ricaduta su Vanessa Spoto, tocca all’ultimo giovanissimo tronista fare la sua scelta. La puntata che andrà in onda tra pochissime ore, lo sappiamo benissimo, è registrata. Ed è per questo motivo che già conosciamo cosa accadrà. E, soprattutto, su chi ricadrà la “preferenza” del videomaker. In attesa, però, di emozionarci da “vicino”, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulle sue corteggiatrici? In un nostro recente articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di una foto del passato di Martina Grado, cosa sappiamo su Carolina Ronca?

Purtroppo, le informazioni che abbiamo su Carolina sono davvero pochissime. Anche sul suo canale Instagram, infatti, non siamo riusciti a carpire tantissimo sulla sua vita familiare e privata. Tralasciando questo, però, sapete che la giovanissima Ronca si è laureata? Scopriamo in cosa!

Carolina Ronca di Uomini e Donne è laureata, sapete in cosa? Il “retroscena”

Carolina Ronca è stata una delle corteggiatrici di Giacomo Czerny a Uomini e Donne. Dal forte carattere e una bellezza più unica che rara, la giovanissima romana è riuscita a conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Si, avete ragione, non è stata la scelta del tronista, è vero. Eppure, il percorso fatto dalla Ronca è stato davvero formidabile.

In attesa, però, di assistere alla scelta di Giacomo “da vicino”, conosciamo meglio Carolina. Su di lei, come dicevamo precedentemente, si sa davvero pochissimo. Tuttavia, grazie al suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare informazioni sul suo titolo di studio. Esattamente il 22 Febbraio del 2020, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso una foto del giorno della sua laurea. Con indosso un completo color rosa e bella più che mai, Carolina ha concluso definitivamente il suo percorso di studi. Sapete in che cosa si è laureata, però? Da quanto si apprende, sembrerebbe essersi specializzata in storia dell’arte.

Vi è dispiaciuto non sia stata lei la scelta di Giacomo?