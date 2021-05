Martina Grado è la corteggiatrice e scelta di Giacomo a Uomini e Donne, ma avete mai visto il suo ex fidanzato? Spunta uno scatto inedito.

È Martina Grado la scelta di Giacomo Czerny a Uomini e Donne. Giunta nella trasmissione televisiva di Maria De Filippi proprio per corteggiare il giovanissimo tronista, la bellissima ragazza originaria di Bergamo ha saputo catturate l’attenzione del videomaker in un vero e proprio batter baleno. E, diciamoci la verità, ammirando con attenzione il suo forte carattere e la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua professione. Ma non è affatto finita qui!

Sul suo canale social ufficiale, Martina è attivissima. E, spesso e volentieri, la ballerina si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero fantastici. È proprio per questo motivo che non soltanto siamo riusciti a rintracciare una sua foto del passato, ma anche un vero e proprio scatto inedito. Di che cosa parliamo? Vi diremo ogni cosa! Anche se, vi anticipiamo, Martina si mostra proprio con lui: l’ex fidanzato!

Martina Grado di Uomini e Donne, spunta lo scatto con l’ex fidanzato: l’avete mai visto?

Sul suo canale Instagram ufficiale, vi assicuriamo, Martina Grado è davvero attivissima. È proprio attraverso il suo profilo social, infatti, che la giovanissima ballerina non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. E di poterli incantare con la sua immensa bellezza. Vi assicuriamo, di scatti fenomenali ce ne sono davvero tantissimi. E in tutti è visibile ad occhio nudo il fascino della ballerina.

È proprio sul suo canale Instagram, però, che siamo riusciti a rintracciare anche uno scatto del tutto inedito della vita di Martina Grado. Spulciandolo con attenzione, infatti, siamo riusciti a rintracciare una foto in compagnia del suo ex fidanzato. Ovviamente, sia chiaro: si tratta di una storia d’amore chiusa e strachiusa. Anche perché gli ultimi scatti risalgono esattamente al 2017. Ma diamoci uno sguardo da vicino:

Eccola qui, Martina Grado in compagnia del suo ex fidanzato. Ovviamente, non abbiamo molte informazioni da darvi in merito. L’unica cosa certa è che adesso Martina Grado è felice accanto a Giacomo Czerny. Vi piacciono insieme?